Nadia Mejía tuvo un percance antes de su entrevista en Miss Universo: ¿Qué ocurrió?

La Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, vivió un día de emociones intensas antes de su entrevista clave con el jurado

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, está viviendo una verdadera montaña rusa rumbo a la corona. A pocos días de la gran final en Bangkok, la candidata ecuatoriana se convirtió en tendencia después de revelar que perdió su vestido para la entrevista preliminar con los jueces del certamen; ocurrió en un taxi en Tailandia

Aun así, la historia terminó con un toque de solidaridad femenina que está enamorando a los fans del evento.

Un vestido perdido y una compañera que la salvó

De acuerdo con lo que contó en redes, Nadia estaba lista para su entrevista a puerta cerrada (una de las etapas más importantes de Miss Universo) cuando ocurrió lo impensado: el vestido original desapareció en un taxi, dejándola estresada y sin tiempo para reaccionar.

Pero no se quedó sola. Su compañera y amiga del concurso, Olivia Yacé, Miss Universo Costa de Marfil, la rescató con un gesto que ya está dando la vuelta al mundo: le prestó un vestido para salvar la presentación ante los jueces.

La ecuatoriana no dudó en agradecerle públicamente: “Gracias… por ser una verdadera hermana reina y ayudarme en un momento de necesidad”, escribió junto a la foto del look totalmente glam.

“Brillé”: Nadia celebra su entrevista con el jurado

A pesar del caos, Nadia asegura que la entrevista salió increíble. En Instagram compartió un mensaje lleno de emoción que conectó con miles de seguidores: “He soñado con este momento toda mi vida. Estar frente a los jueces con Ecuador en mi pecho fue un honor. Nos representé con dignidad y una voz lista para hacer un cambio en nuestra juventud”.

Mejía también dijo que la “bebé Nadia se pellizca hoy”, recordando a la niña que siempre soñó con estar en Miss Universo.

Cuenta regresiva para la final de Miss Universo 2025

La gran final de Miss Universo 2025 se celebrará este sábado 22 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Bangkok, con transmisión internacional en cadenas como GrandTV y Telemundo.

Durante la gala habrá presentaciones musicales, desfiles de gala y la clásica ronda de preguntas, donde las finalistas deberán demostrar su capacidad para hablar de temas sociales y culturales.

La participación de Nadia Mejía mantiene a Ecuador entre los países más comentados rumbo a la coronación. Los fans ya apuestan por ella como una de las favoritas y, después de superar un percance de vestido perdido, está claro que nada la detiene.

