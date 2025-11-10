Nadia Mejía destaca en Miss Universo 2025: sus looks conquistan a Tailandia

La ecuatoriana Nadia Mejía deslumbra con sus looks y carisma en los primeros días del certamen.

La participación de Nadia Mejía, representante de Ecuador en Miss Universo 2025, está tomando fuerza en los primeros días de competencia en Phuket, Tailandia. Su nombre ya figura entre las favoritas según dos reconocidos rankings elaborados por especialistas en certámenes de belleza, quienes destacaron su desempeño durante la Moonlight Welcome Dinner Gala, uno de los eventos iniciales del concurso.

Ecuador lidera los primeros listados

En el ranking publicado por el medio especializado Queen Talks International, Mejía aparece como Top 1 entre las 20 mejores participantes, superando a candidatas de países con fuerte tradición en concursos como Cuba, Guadalupe y Honduras.

A su vez, el creador internacional The King Steven la ubica dentro de su Top 5, junto a competidoras como Costa de Marfil, Venezuela y Tailandia.

Aunque estos listados no tienen carácter oficial, son considerados un importante termómetro dentro del universo missólogo, pues reflejan visibilidad, impacto e interés mediático. En ambos casos, Ecuador destaca por la elegancia, presencia escénica y seguridad de su representante.

RELACIONADAS Miss Universo Ecuador se pronuncia tras el incidente de Miss México en Tailandia

Un arranque prometedor

Desde su llegada a Tailandia, Mejía ha demostrado soltura frente al público y las cámaras. Videos y fotografías difundidos en redes muestran una pasarela fluida, una mirada firme y una presencia escénica pulida. Analistas resaltan su estatura, porte y silueta estilizada, así como su capacidad para proyectar sensualidad sin perder elegancia. Su rostro ha sido descrito como uno de los más fotogénicos del certamen: facciones finas, mirada suave y una sonrisa luminosa que potencia su imagen frente a los lentes.

Sus looks más destacados

Durante estos primeros días, Nadia Mejía ha presentado una serie de estilismos que han captado la atención del público y especialistas. Su look más celebrado hasta ahora es el vestido negro con transparencias, bordados y cortes asimétricos que lució en la Moonlight Dinner Gala, combinado con un peinado recogido y mechones sueltos que enmarcaron su rostro. Su pasarela fue calificada como “magnética y segura”, además de ser una de las más elogiadas de la velada.

RELACIONADAS Nadia Mejía sigue el intenso entrenamiento de su coach Tico Rega

En contraste, para actividades al aire libre optó por un traje de baño rosa estampado con salida vaporosa del mismo tono, gafas oscuras y accesorios dorados. El conjunto logró una imagen fresca y veraniega que resaltó su figura tonificada y su soltura frente al público.

Otra de sus apariciones más comentadas fue con un elegante vestido amarillo vibrante con cuello adornado en perlas. Con maquillaje suave y cabello suelto, el look se viralizó en TikTok, superando las 34.000 reproducciones gracias a su estética limpia y luminosa.

En otra presentación lució un mini vestido dorado con flecos, gafas metalizadas y labios rojos: un look festivo con toques retro que reforzó su versatilidad y seguridad en escena.

Carnaval en Tailandia

Nadia Mejía gana el Miss Universo Ecuador: “Sigo mis sueños sin miedo y sin egos” Leer más

En el marco de las festividades culturales organizadas para las candidatas, Mejía lució un traje inspirado en el carnaval tailandés, en tonos blancos y plateados. El diseño incluyó un corsé bordado con motivos florales, transparencias en las piernas y aplicaciones delicadas, acompañado de una capa ligera con volumen que añadía dramatismo al recorrido.

El cabello recogido en una coleta alta y los accesorios XL —particularmente los aretes redondos— complementaron un look festivo sin perder la elegancia. Durante el desfile, se mostró sonriente y cercana, interactuando con el público local en medio de música, colores y coreografías tradicionales.

Como parte de esta experiencia, la ecuatoriana compartió un mensaje en Instagram expresando su emoción y agradecimiento por la acogida recibida: “¡Celebrar el Carnaval en Tailandia ha sido pura magia! La alegría, los colores, la música, pero sobre todo, el calor del pueblo tailandés realmente me quita el aliento. Tu cultura brilla con amor, bondad y corazón. Gracias por abrazarme como a uno de los tuyos. ¡Sawasdee ka a una celebración que nunca olvidaré!”.

El pedido de Nadia a los ecuatorianos

Consciente del peso de las redes sociales en la competencia, Nadia envió un mensaje a sus seguidores: “Quiero que Ecuador sea más fuerte que nunca. Quiero hacer un video donde toda mi gente grite mi frase: 'Yo quiero corona para Ecuador'... Con tus amigos, con tu familia. Por favor, si puedes hacerlo, va a ser súper genial para mí. Lo publicaré en Instagram y TikTok”.

La candidata busca generar una ola de apoyo digital dentro y fuera del país.

Reacciones internacionales

Entre los comentarios que ha generado su aparición en la Moonlight Dinner Gala, sobresale el del creador peruano Jens Castro, quien suma más de 263.700 seguidores. Castro elogió la presentación de Mejía: “Ecuador impacta con su sensualidad en la gala dinner del Miss Universo 2025. Fue una de las mejores pasarelas. El vestido negro laminado como tatuado fue genial: elegante, sexy, extravagante. El movimiento de la capa salió como una viuda negra. Peinado lindo, estilismo lindo. Fue una de las mejores pasarelas. Y miren la pose final”.

Por su parte, el vietnamita Mai Thanh Sang destacó su belleza, carisma y cercanía con el público. En uno de sus videos más recientes se ve a Nadia bailando y abrazando a seguidores, lo que ha encantado a la audiencia asiática.

Visibilidad en aumento

Los videos publicados por Mejía suman miles de visualizaciones, especialmente aquellos vinculados a sus looks más llamativos. Su presencia en los primeros rankings fortalece su perfil de cara a las etapas decisivas: entrevistas, preliminares y competencia final.

¿Qué significa esto para Ecuador?

Su posición en estos listados internacionales refleja:

Reconocimiento temprano de expertos

Alto impacto mediático

Buenas expectativas rumbo a fases avanzadas

Mayor visibilidad ante la organización

Si mantiene este nivel, Ecuador podría estar frente a una de sus participaciones más sólidas de los últimos años. Por ahora, Nadia Mejía continúa acumulando atención, apoyo y elogios, consolidándose como una candidata a seguir muy de cerca en Miss Universo 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ