¿Cuándo y dónde ver la final del Miss Universo 2025?

Avanza la concentración del Miss Universe 2025. La edición número 74 del concurso de belleza ha acaparado la atención del mundo por ser una de las más controversiales de los últimos años. A pesar de los incidentes ocurridos, las candidatas se preparan para continuar con las actividades oficiales de la agenda y esperan con ansias la gala final.

¿Cuándo y dónde ver la final en vivo del Miss Universe 2025?

El evento está previsto para el viernes 21 de noviembre a las 08:00 hora de Bangkok, en Tailandia. Sin embargo, en Ecuador podrá verse a partir de las 20:00, la noche del jueves 20 de noviembre. La transmisión se realizará a través del canal de Youtube del Miss Universe.

¿Qué ha pasado en el concurso?

La controversia en torno al Miss Universe 2025 se intensificó debido a los actuales propietarios: el empresario mexicano Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil, presidente del Miss Grand International. Nawat habría iniciado votaciones en la página de Miss Universe Tailandia, ofreciendo una cena con él a quienes obtuviera más votos, ya que no podía acceder a la cuenta oficial del certamen. Además, en un en vivo en TikTok, criticó la organización del evento.

Raúl Rocha respondió a la polémica mediante un comunicado aclarando que esas votaciones no serían válidas y que "el evento no está autorizado". También publicó en Instagram estadísticas del Miss Grand International, sugiriendo su declive, acompañado de una canción triste, lo que muchos interpretaron como una burla hacia Nawat.

Tras este intercambio de comentarios entre los organizadores todo empeoró. Durante la entrega de bandas hubo una discusión entre la representante de México, Fátima Bosch y Nawat, quien la llamó "cabeza hueca", lo que terminó con la salida de la sala de Miss Universe Mexico y varias candidatas.

Luego del altercado, el presidente del Miss Grand International, quien también es coorganizador del Miss Universe 2025, salió a aclarar varios puntos. Mediante un en vivo en TikTok, destacó que alrededor de 20 países se han negado a grabar videos para los patrocinadores, y que es él quien asume estos gastos. Por ello, expresó que esperaba que las delegadas graben como una forma de "recuperar parte de la inversión". Además ofreció disculpas a los fanáticos del certamen.

Por su parte, Raúl Rocha anunció que la participación de Nawat dentro del certamen iba a ser mínima e incluso "nula".

Nawat Itsaragrisil tiene 60 años. Instagram

