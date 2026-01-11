Concurso Fiscalía: veeduría pide intervención de la Asamblea por "incumplimientos"

El coordinador de la veeduría ciudadana informó sobre las irregularidades a la Comisión de Transparencia de la Asamblea

El coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para designación de fiscal general del Estado, Hugo Arteaga.

La veeduría ciudadana del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado solicitó, este 11 de enero de 2026, a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional que inicie una investigación al proceso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

RELACIONADAS Extraer el interés político para destrabar concursos pendientes en el Cpccs

A través de un oficio suscrito por el coordinador Hugo Arteaga, la veeduría ciudadana informó de varios "incumplimientos" por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que estarían afectando el desarrollo del concurso para fiscal general.

En su oficio, dirigido a todos los miembros de la mesa legislativa liderada por la oficialista Diana Jácome, la veeduría también denuncia una obstrucción sistemática al ejercicio efectivo de las funciones de los veedores ciudadanos. En ese sentido, solicitan también ser recibidos por la Comisión de Transparencia para exponer de forma detallada las irregularidades.

El coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Hugo Arteaga, detalla las irregularidades del proceso.



Mira todo lo que dijo en entrevista con EXPRESO 👉 https://t.co/kPS8wOXB3q pic.twitter.com/5JTyMUr7sb — Diario Expreso (@Expresoec) December 18, 2025

Las irregularidades en el concurso para fiscal, según la veeduría

En diciembre de 2025, la veeduría presentó un informe que recoge las irregularidades detectadas durante la primera etapa del proceso, además de alertar sobre posibles riesgos de nulidad, poniendo en duda la legalidad de la designación del próximo fiscal general.

El juicio político al CPCCS no resuelve crisis como la de la Judicatura: ¿Por qué? Leer más

Por ejemplo, en la etapas de admisión y reconsideración de los postulantes a comisionados ciudadanos, la veeduría denuncia que el equipo técnico recibió documentación de algunos aspirantes fuera del plazo legal establecido en los reglamentos del proceso.

Además, la veeduría señala que constató una "presunta alteración de resultados y graves inconsistencias" entre los informes técnicos y las resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), quedando aprobados documentos que la veeduría nunca observó.

Como parte de esa alteración de resultados, el informe de la veeduría ciudadana también registra que en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección hubo cambios en las calificaciones de las impugnaciones pasando de admitidas a no admitidas "sin que exista registro público de la votación o deliberación que justifique la modificación".

En ese sentido, la veeduría ciudadana en su informe sostiene que existe un "patrón de riesgo que compromete la legalidad y transparencia de todo el concurso", empezando por la falta de probidad en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección a cargo del proceso.

La Veeduría Ciudadana solicita formalmente a la Comisión de Transparencia de la @AsambleaEcuador iniciar una investigación exhaustiva sobre el Pleno del @CpccsEc y su Equipo Técnico. @OjoALaFiscalia @DPLF_info @RichardJimenezM pic.twitter.com/od4lfW7wI6 — VeeduriaFGE2025 (@fge202542350) January 11, 2026

CPCCS niega que haya irregularidades en el concurso para fiscal

Tras el informe de la veedruía, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, declaró a EXPRESO que las afirmaciones de la veeduría ciudadana no eran ciertas y ratificó que el concurso para fiscal general es legal y no tiene inconvenientes. También sostuvo que el informe no refleja el pensamiento de los más de 300 veedores acreditados.

"Las manifestaciones públicas provienen de un grupo específico de veedores, dentro de una veeduría ciudadana que, por su amplitud y número de integrantes, constituye la más extensa que ha existido en procesos de designación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social", acotó.

Además, sostuvo que "los veedores que asisten de manera permanente a las sesiones del equipo técnico han expresado, al cierre de dichas jornadas, su conformidad y tranquilidad respecto del trabajo realizado tanto por el equipo técnico como por el Pleno del Consejo".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!