El presidente de Miss Universo reprende a Nawat y exige respeto para las candidatas

Raúl Rocha tomó medidas drásticas contra el director de Miss Grand International luego de un escándalo que generó indignación

El mundo de los certámenes de belleza está en llamas. Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, anunció que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International (MGI), queda oficialmente fuera de toda participación en el certamen de este año, luego de que insultara públicamente a Fátima Bosch, representante de Miss Universe México 2025.

A través de un video difundido en las redes oficiales de Miss Universo, Rocha expresó su indignación y dejó claro que “Nawat ha olvidado lo que significa ser un verdadero anfitrión”. El empresario aseguró que ninguna de las 122 participantes reunidas en Tailandia será humillada ni intimidada, subrayando que muchas de ellas han llegado a este escenario “tras superar situaciones difíciles en sus vidas”.

Te invitamos a leer | Escándalo en Miss Universe 2025: Miss México se mantiene firme en la competencia

“¡Basta, Nawat!”: Rocha condena la agresión contra Fátima Bosch

El presidente de Miss Universo no se guardó nada. En su mensaje, condenó con fuerza el comportamiento del director tailandés:

“Mi repudio total a Nawat por la agresión y humillación hacia Fátima Bosch, Miss Universe México. Fue una falta de respeto y un abuso al llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa. ¡Basta, Nawat!”, sentenció Rocha.

Posponen evento y reestructuran Miss Universo 2025

Tras el incidente, Rocha decidió posponer el evento de colocación de bandas, en el que ocurrió la agresión, “para evitar cualquier interacción con Nawat”, a quien describió como alguien que “busca protagonismo constante”.

Además, confirmó que la participación del tailandés será limitada o nula en el resto de actividades del 74° certamen de Miss Universo. También adelantó que la organización emitirá un comunicado oficial con medidas legales y corporativas derivadas de los hechos.

Refuerzan el liderazgo en Tailandia

Para garantizar la seguridad y bienestar de las candidatas, Rocha informó que ejecutivos encabezados por Ronald Day y Mario Bucaro viajarán de inmediato a Tailandia para tomar el control total del evento, que estaba bajo la dirección de Nawat y MGI.

“Las delegadas cuentan con mi apoyo incondicional. Nadie debe permitir abusos ni faltas de respeto, vengan de quien vengan”, aseguró Rocha.

“Los valores de respeto y dignidad no son negociables”

El empresario reiteró que Miss Universo es una plataforma de empoderamiento femenino, donde las mujeres deben sentirse seguras, escuchadas y orgullosas de su voz.

“Los valores de respeto y dignidad hacia la mujer no son negociables. Caminen siempre con la frente en alto, defendiendo sus ideales”, afirmó.

Indignación por las fotos de cacería publicadas por Marlon ‘Chito’ Vera Leer más

¿Qué pasó entre Nawat y Fátima Bosch?

El escándalo comenzó cuando Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y MGI, insultó a Fátima Bosch durante una actividad del certamen. Según contó la modelo mexicana, el directivo la llamó “tonta” y la expulsó del salón frente a decenas de personas.

“Me llamó tonta solo porque tiene problemas con mi organización. No fue justo”, dijo la tabasqueña en redes sociales.

Aunque Nawat ofreció una disculpa pública, el daño ya estaba hecho. “Si alguien se sintió afectado, lo lamento”, declaró, pero su versión no convenció al público ni a la organización, que decidió romper vínculos inmediatos con él.

Miss Universo reafirma su compromiso con las mujeres

El caso ha causado revuelo mundial y miles de fans han aplaudido la postura firme de la organización. Miss Universo busca dejar claro que la dignidad y el respeto hacia las concursantes están por encima de cualquier figura o institución.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!