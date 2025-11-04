Daddy Yankee y Bizarrap juntos en 'BZRP Music Session #0/66': ¿cuándo se estrena?

Bizarrap y Daddy Yankee se unen en la esperada BZRP Music Session #0/66. Conoce los detalles de esta histórica colaboración

Bizarrap y Daddy Yankee posan juntos en el estudio antes del estreno de la BZRP Music Session #0/66.

La música latina está a punto de vivir un momento épico. Bizarrap, el productor argentino que ha conquistado el mundo con sus icónicas 'BZRP Music Sessions', anunció su próxima colaboración con nada más y nada menos que Daddy Yankee. La noticia fue confirmada este martes 4 de noviembre a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambos artistas posan en el famoso estudio de Biza.

La sesión ha sido bautizada como 'BZRP Music Session #0/66', lo que sugiere que podría ser la primera de 66 nuevas sesiones que Bizarrap tiene preparadas. Los fanáticos de la música urbana ya han comenzado a especular sobre el contenido de esta colaboración histórica, especialmente después de que Daddy Yankee mencionara en octubre, durante un Superstar Q&A en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, su renacimiento personal y profesional y los nuevos caminos que sigue en su carrera.

Fecha y hora del estreno

Los seguidores podrán disfrutar de esta sesión el miércoles 5 de noviembre a las 19:00 hora Ecuador. La expectativa es enorme, ya que se trata del encuentro entre dos referentes de la música latina que han marcado generaciones.

Misterio y estrategias de promoción

La promoción de la BZRP Music Session #0/66 ha estado rodeada de enigmas. Referencias crípticas en redes sociales, como el 'CÓDIGO 787', que hace alusión al número de área de Puerto Rico, y menciones a cuentas misteriosas, han generado teorías sobre el posible contenido de la sesión y el inicio de nuevos proyectos entre ambos artistas.

