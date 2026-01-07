ChatGPT Salud: así busca OpenAI manejar la información médica de las personas

ChatGPT Salud es la nueva plataforma de OpenAI que integra inteligencia artificial y datos de salud para ofrecer orientación

La inteligencia artificial quiere entrar al consultorio, pero sin bata blanca ni recetas. OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva plataforma diseñada para ayudar a las personas a comprender mejor su información médica, hábitos de salud y rutinas de bienestar, en un contexto donde cada vez más usuarios recurren a la tecnología para resolver dudas sobre su cuerpo.

Según datos de la propia compañía, más de 230 millones de personas consultan cada semana a ChatGPT sobre temas de salud y bienestar, una cifra que explica por qué OpenAI decidió crear un entorno específico para este tipo de información, con mayores controles de privacidad y seguridad.

¿Qué es ChatGPT Salud y para qué sirve?

ChatGPT Salud es un espacio dentro de ChatGPT que permite a los usuarios centralizar datos personales de salud y recibir respuestas personalizadas sobre análisis médicos, ejercicio, alimentación o preparación para una consulta médica.

La plataforma está pensada como un asistente informativo, no como un sustituto del sistema de salud. OpenAI recalca que no realiza diagnósticos ni prescribe tratamientos, y que su función principal es ayudar a las personas a entender mejor su información antes de acudir a un profesional.

Conexión con apps y registros médicos

Una de las principales novedades es la posibilidad de vincular aplicaciones de salud como Apple Health, MyFitnessPal o Function, así como servicios de intercambio de datos médicos como b.well, utilizado por más de 2,2 millones de proveedores sanitarios en Estados Unidos.

Esta integración permite, por ejemplo:

Analizar hábitos alimenticios y de actividad física.

Revisar resultados de exámenes médicos de forma más clara.

Prepararse con preguntas informadas antes de una cita médica.

Toda conexión es opcional y requiere el consentimiento explícito del usuario.

La plataforma ChatGPT Salud busca ayudar a los usuarios a comprender mejor su información médica. CANVA

Seguridad y privacidad: un entorno separado

OpenAI aseguró que ChatGPT Salud funciona en un entorno aislado, separado del resto de conversaciones del chatbot. Los diálogos y archivos médicos cuentan con una memoria exclusiva, diseñada para reducir riesgos de filtraciones.

Las conversaciones están cifradas tanto en tránsito como en reposo, y la compañía recomienda activar la autenticación multifactor (MFA) para reforzar la seguridad. Aseguran que el usuario tiene control total: puede revisar, eliminar historiales médicos y gestionar permisos desde la configuración de la plataforma.

Límites legales y advertencias

Pese a los avances, OpenAI reconoce restricciones importantes. ChatGPT Salud no cuenta con cifrado de extremo a extremo, y en casos de órdenes judiciales o emergencias, los datos podrían ser requeridos por autoridades.

Además, el cumplimiento de la normativa estadounidense HIPAA solo aplica en entornos clínicos, no en el uso individual de consumo.

Un desarrollo con respaldo médico

Para el diseño de ChatGPT Salud, OpenAI trabajó durante dos años con más de 260 médicos de 60 países, de distintas especialidades. Este panel evaluó más de 600.000 interacciones del modelo, con el objetivo de priorizar claridad, seguridad y pertinencia clínica.

El sistema utiliza marcos propios de evaluación, como HealthBench, enfocados en medir la utilidad real de las respuestas frente a criterios médicos y no solo pruebas teóricas.

Riesgos, salud mental y controversias

Durante la presentación, los ejecutivos de OpenAI reconocieron que existen riesgos, especialmente en temas de salud mental, ansiedad e hipocondría. Por ello, el sistema está diseñado para evitar respuestas alarmistas y redirigir automáticamente a atención presencial cuando detecta señales de peligro.

Este énfasis responde a antecedentes documentados sobre errores de la inteligencia artificial en temas sanitarios, como recomendaciones inadecuadas sobre dietas o exámenes médicos.

No obstante, el historial de ciberseguridad de OpenAI también genera cautela. En marzo de 2023, una brecha expuso datos parciales de algunos usuarios, un antecedente que refuerza la necesidad de usar estas herramientas con prudencia.

Disponibilidad y alcance geográfico

Por ahora, la conexión con registros médicos y algunas apps solo está habilitada en Estados Unidos. El acceso a ChatGPT Salud se encuentra en fase de prueba y requiere inscribirse en una lista de espera.

OpenAI adelantó que la herramienta llegará progresivamente a otras regiones, aunque por el momento no está disponible en el Espacio Económico Europeo, Suiza ni Reino Unido.

