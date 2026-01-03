‘Slop’: el nombre del contenido basura generado por inteligencia artificial

El término ‘Slop’ captura la saturación de contenido basura generado por inteligencia artificial en redes y buscadores

Internet aprendió a producir sin parar. A veces sin pensar. A veces sin sentido. Y ahora también aprendió a nombrar ese exceso: ‘Slop’. Así bautizaron Merriam-Webster y The Economist al fenómeno que define buena parte de la experiencia digital actual: contenido generado por inteligencia artificial en grandes volúmenes, con poca sustancia y escaso valor real.

La elección de ‘Slop’ como palabra del año 2025 no responde a una moda lingüística, sino a un gesto de hartazgo colectivo. Usuarios, editores y lectores reconocen algo que se volvió evidente: la red está llena de materiales que parecen contenido, pero no lo son. Textos que informan poco, videos que no dicen nada y publicaciones diseñadas solo para existir.

¿Qué es ‘Slop’ y por qué importa?

Merriam-Webster lo define con claridad: “contenido digital de baja calidad producido usualmente en cantidad por medios de inteligencia artificial”. La frase es precisa y, sobre todo, incómoda. Porque no habla del futuro, sino del presente.

De barro y desperdicios al ruido digital

La palabra slop no nació en internet. Según el Oxford English Dictionary, apareció en el siglo XV para nombrar barro, restos de comida o desperdicios poco nutritivos, usualmente destinados a los cerdos. Nada refinado. Nada valioso.

Con el tiempo, el término amplió su significado hasta abarcar cualquier tipo de basura. Hoy, esa idea se trasladó al mundo digital: contenido automático, repetitivo y sin contexto que inunda plataformas y buscadores. La metáfora funciona porque el problema es el mismo: exceso sin propósito.

La inteligencia artificial y la fábrica del ‘Slop’

El crecimiento del ‘Slop’ está directamente ligado al auge de la inteligencia artificial generativa. Plataformas capaces de producir textos, imágenes y videos en segundos aceleraron una dinámica que ya existía: publicar más, aunque signifique decir menos.

The Economist advirtió que el término resume el caos informativo actual. No se trata solo de baja calidad, sino de saturación. El ‘Slop’ no intenta impresionar ni explicar: simplemente ocupa espacio.

¿Dónde se ve este fenómeno?

Los ejemplos sobran:

Resultados de búsqueda copados por páginas casi idénticas generadas por IA.

Redes sociales inundadas de videos con voces sintéticas y escenas fabricadas.

Cuentas automatizadas que replican contenido sin criterio ni autor visible.

A esto se suma un problema mayor: la propia IA comenzó a entrenarse con materiales creados por otras IA.

