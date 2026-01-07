Del robot asistente al que carga 100 kilos: así es convivir con el futuro en CES 2026
Los robots dejaron de ser promesas futuristas para mostrarse como compañeros, asistentes y exploradores
Recorrer el Centro de Convenciones de Las Vegas durante el Consumer Electronics Show (CES 2026) fue menos una visita a una feria tecnológica y más un ensayo general del futuro. Uno en el que los robots ya no están encerrados en fábricas ni laboratorios, sino pensados para vivir, trabajar, acompañar y moverse entre humanos.
En el CES 2026 convivieron dos mundos: robots todavía en fase de prototipo —diseñados para explorar emociones, vínculos y presencia— y otros que ya están listos para ejecutar tareas reales, con fuerza, autonomía y precisión. Juntos dibujan una pregunta inevitable: ¿qué pasará cuando todos estos robots empiecen a formar parte de nuestra vida cotidiana?
Robots que acompañan: cuando la IA busca ternura
En el stand de Fourier Intelligence, la escena parecía sacada de una vitrina infantil. Allí estaba el Fourier Innovative Project – Doll-size Companion Robot, un robot de compañía en tamaño miniatura, con ojos expresivos, ropa tejida y pequeñas escenografías domésticas.
No está diseñado para cargar peso ni ejecutar tareas físicas. Su objetivo es otro: explorar la robótica emocional. Acompañar, responder, generar vínculo, estar presente. Es un prototipo, pero plantea un escenario claro: robots que no sirven café ni limpian pisos, sino que acompañan emocionalmente, especialmente a niños o adultos mayores. Aquí el futuro no asusta. Enternece.
AiME, el robot que convierte la casa en un escenario
Muy cerca, otro concepto reforzaba esa idea de convivencia emocional: AiMe, el robot de TCL. En AiMe Land, AiME no se mostraba como un dispositivo, sino como un personaje: aparece en una “casa”, tiene rutinas, hace presentaciones en horarios definidos y se integra al ecosistema del hogar inteligente.
AiME es un robot social y doméstico, diseñado para interactuar, acompañar y conectar dispositivos del hogar. No reemplaza personas, pero sí propone algo nuevo: una presencia robótica constante, casi como una mascota tecnológica.
Entre los robots emocionales, destacó también GR-3 (New QR3), un robot de estética suave, ojos grandes y comportamiento amigable. No compite en potencia ni fuerza; compite en diseño y cercanía. En el stand, lo vimos en modo juego —tipo tres en raya— moviendo piezas con precisión, como una forma de explicar lo que viene detrás: manos y brazos cada vez más finos, coordinación más natural y una IA que aprende por repetición e interacción.
Más que 'jugar' la escena vendía una idea potente: si hoy puede ganarte (o dejarte ganar) en un tablero, mañana podría asistirte en casa, en un aula o en un espacio de atención, entendiendo instrucciones básicas y ejecutándolas con movimientos seguros.
Este tipo de robot refuerza una tendencia clara del CES 2026: no todos los robots quieren parecer humanos. Algunos quieren ser agradables, casi adorables, para facilitar la aceptación y la convivencia.
Manos que sienten: la base invisible de la robótica
Si los robots empiezan a parecer útiles de verdad, es gracias a avances como los de RealHand. En el CES se vieron manos robóticas de alta precisión, capaces de ejecutar movimientos finos, manipular objetos delicados e incluso tocar instrumentos.
Estas manos, con hasta 21 grados de libertad, son claves para humanoides, prótesis y robots colaborativos. Sin destreza, no hay futuro compartido.
Robots que ya trabajan entre nosotros
El CES 2026 dejó claro que el futuro no es solo emocional. También es operativo. KEENON mostró robots de servicio que ya funcionan en hoteles, hospitales y centros comerciales: robots que transportan, limpian y patrullan. No buscan parecer humanos; buscan resolver tareas repetitivas.
En esa misma línea apareció Richtech Robotics, con su robot barista/bartender, diseñado para preparar bebidas de forma constante y automatizada. Aquí la robótica no conversa: produce.
Los robots que van donde el humano no puede
El lado más duro del futuro estuvo representado por robots como los cuadrúpedos de DEEP Robotics, ya utilizados en túneles, fábricas y simulacros de rescate.
Estos robots no buscan convivencia emocional. Buscan proteger vidas humanas.
El punto de quiebre: NEURA 4NE1 Gen 3.5
Entre todos los robots, uno marcó una frontera clara entre el “futuro simpático” y el “futuro real”: el 4NE1 Gen 3.5 de NEURA Robotics. Este humanoide no está pensado para exhibición. Está diseñado para trabajo físico real:
- 180 cm de altura
- 80 kg de peso
- Velocidad de 5 km/h
- Capacidad de carga de 10 a 100 kg
- Visión 360°
- Detección humana y piel sensorizada
- Control por voz y remoto
- Operación 24/7
- Integración con NVIDIA Project GR00T y NVIDIA Thor T5000
Aquí la pregunta ya no es si el robot es “bonito”. Es quién regula, supervisa y convive con una máquina que puede cargar 100 kilos sin cansarse.
Prototipos, productos y una convivencia inevitable
En el CES 2026 convivieron robots en beta, conceptos emocionales, productos comerciales y humanoides listos para trabajar. No todos llegarán al hogar. No todos serán aceptados. Pero los robots ya no están llegando, ya están aquí. Unos acompañan. Otros sirven café. Otros limpian pasillos. Otros entran a zonas peligrosas. Y algunos ya trabajan como si fueran un nuevo tipo de empleado. El futuro no llegó de golpe. Llegó robot por robot.