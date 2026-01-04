CES 2026: guía para seguir en vivo The First Look de Samsung y qué esperar

Este 4 de enero se realizará The First Look 2026, el evento en vivo que dará inicio al CES con anuncios clave sobre IA

The First Look marcará el arranque de los grandes anuncios tecnológicos del año.

La cuenta regresiva terminó. Este domingo 4 de enero, el CES 2026 se encenderá oficialmente con The First Look 2026, el evento con el que Samsung Electronics marca el pulso tecnológico del año y adelanta las innovaciones que dominarán la feria más importante del mundo.

La presentación se realizará desde el Wynn Las Vegas, dos días antes de la apertura oficial del CES 2026, y será transmitida en vivo para audiencias globales.

Cómo ver The First Look 2026 en vivo

El evento se transmitirá este 4 de enero a las 19:00 en Ecuador (22:00 en Las Vegas) y podrá seguirse a través de varias plataformas oficiales:

Samsung Newsroom, donde se alojará la transmisión en directo

Canal oficial de YouTube de Samsung Electronics

Samsung TV Plus, disponible en televisores compatibles

Diario EXPRESO, presente el CES 2026

Quiénes estarán en el escenario

The First Look 2026 reunirá a los principales líderes de la compañía, quienes delinearán la hoja de ruta tecnológica para 2026 y los próximos años. Entre ellos destacan:

TM Roh, CEO y Head de la división Device eXperience (DX)

SW Yong, presidente del negocio de Visual Display

Cheolgi Kim, vicepresidente ejecutivo del negocio de Digital Appliance

Cada uno presentará cómo la innovación impactará directamente en la experiencia del usuario, desde pantallas y entretenimiento hasta el hogar inteligente.

Qué se espera del evento

El eje central será 'Your Companion to AI Living' (tu compañero para la vida con inteligencia artificial), una visión que plantea a la iA como un acompañante constante en la vida diaria. Durante la presentación se anticipa:

Una estrategia unificada de IA aplicada a dispositivos, pantallas y electrodomésticos Avances en televisores de nueva generación, incluidos modelos Micro RGB de gran formato Novedades en electrodomésticos inteligentes con IA integrada Actualizaciones sobre pantallas, monitores gaming y experiencias inmersivas Primeras señales del ecosistema de productos que dominarán el CES 2026

Además, se espera que el evento deje pistas sobre desarrollos que luego podrán verse en detalle en el enorme espacio de exhibición montado en el Wynn Las Vegas.

Lo que viene después

Tras The First Look 2026, la agenda continuará con cuatro días de exhibiciones y foros tecnológicos, del 5 al 7 de enero. Estas sesiones abordarán temas como inteligencia artificial, diseño y electrodomésticos conectados, consolidando el mensaje central del evento inaugural.

Por qué no perderse la transmisión

The First Look 2026 no es solo una keynote: es el primer mapa del año tecnológico. Verlo en vivo permite entender hacia dónde se dirige la industria y cuáles serán las innovaciones que marcarán el consumo, el entretenimiento y el hogar en 2026.

