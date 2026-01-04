Samsung enciende el CES 2026 y adelanta cómo la IA será parte de la vida diaria

Este 4 enero, la surcoreanan inicia su participación en la feria de consumo electrónico con The First Look, desde Las Vegas

La cuenta regresiva hacia el CES 2026 arranca el 4 de enero con The First Look, el evento en vivo desde Las Vegas que marcará el pulso de la innovación tecnológica del año.

Las luces se encienden, las líneas se mueven y, poco a poco, las siluetas del futuro comienzan a tomar forma. Así arranca el teaser con el que Samsung Electronics marca el ritmo del CES 2026, dejando claro que la inteligencia artificial ya no es un concepto lejano, sino una compañera cotidiana.

El video funciona como una antesala visual de The First Look 2026, el evento con el que la compañía inaugura oficialmente su participación en la feria tecnológica más importante del mundo. Bajo el lema 'Your Companion to AI Living', Samsung plantea una narrativa clara: la IA integrada de forma natural en cada experiencia diaria, desde el entretenimiento hasta el hogar conectado.

Luces que cuentan una historia

El teaser apuesta por un lenguaje visual minimalista pero potente. Destellos y trazos luminosos van construyendo figuras que anticipan las innovaciones que debutarán en el evento, simbolizando cómo la IA se entrelaza de manera fluida en todo el ecosistema de productos de la marca. La secuencia culmina con un punto clave: la luz se dirige hacia el Wynn Las Vegas, sede del evento, revelando el concepto central que guiará la presentación.

Más que un anuncio, el video funciona como una declaración de principios: Samsung quiere posicionarse como un socio tecnológico confiable, capaz de acompañar al usuario a lo largo de su vida digital, simplificando procesos y potenciando experiencias.

Fecha, hora y protagonistas

The First Look 2026 se realizará este 4 de enero, a las 19:00 (22:00 para Ecuador), dos días antes de la apertura oficial del CES. El evento para medios estará liderado por ejecutivos clave de la compañía, entre ellos TM Roh, CEO y Head de Device eXperience (DX), junto a los responsables de las divisiones de Visual Display y Digital Appliance.

Tras la keynote, Samsung desplegará cuatro días de exhibiciones y foros tecnológicos —del 5 al 7 de enero— enfocados en inteligencia artificial, electrodomésticos y diseño, reforzando su visión de un ecosistema cada vez más conectado e inteligente.

The First Look | EN VIVO

El futuro se contará en tiempo real. Samsung transmitirá The First Look 2026 en vivo, y será el primer vistazo a las tecnologías que marcarán el 2026. Si quieres entender cómo la IA dejará de ser una promesa para convertirse en parte de la vida diaria, esta presentación es imperdible.

Sigue el en vivo y la cobertura completa de EXPRESO desde Las Vegas y descubre por qué la compañía apuesta a que la IA sea, más que una herramienta, un verdadero compañero de vida.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ