Samsung chips
Referencial.Samsung se beneficia tras luz verde de EE. UU. a exportaciones de chips a China.Foto: Canva

EE. UU. aprueba exportación de herramientas de chips a China: Samsung se beneficia

EE. UU. concede licencias anuales a Samsung y SK Hynix para enviar equipos de chips a China hasta 2026

El Gobierno de Estados Unidos otorgó una licencia anual a Samsung Electronics y SK Hynix que les permitirá trasladar equipos de fabricación de semiconductores a sus plantas en China hasta 2026, de acuerdo con información difundida este 30 de diciembre.

La medida supone un alivio temporal para las compañías surcoreanas, en un contexto de creciente presión regulatoria, luego de que Washington decidiera a inicios de este año revocar exenciones de licencia que beneficiaban a varias empresas tecnológicas que operan en territorio chino.

Un nuevo sistema de autorizaciones anuales

La administración estadounidense estableció un sistema de aprobación anual para autorizar las exportaciones de herramientas destinadas a la fabricación de chips hacia China, en sustitución de los permisos de carácter indefinido.

Hasta ahora, Samsung, SK Hynix y TSMC se habían beneficiado de exenciones especiales dentro de las amplias restricciones impuestas por Washington a la exportación de tecnología de semiconductores hacia el gigante asiático.

Fin del estatus preferencial para fabricantes

Ese beneficio, conocido como estatus de usuario final validado, expirará el 31 de diciembre, lo que implica que cualquier envío de equipos estadounidenses a las fábricas de estas empresas en China, posterior a esa fecha, deberá contar con una licencia de exportación específica emitida por Estados Unidos.

Según la información difundida, Samsung y SK Hynix optaron por no emitir comentarios sobre la decisión, mientras que TSMC no entregó una respuesta inmediata. En tanto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos no realizó declaraciones públicas fuera de su horario habitual de atención.

Controles más estrictos bajo la administración Trump

En su objetivo por limitar el acceso de China a tecnología avanzada de origen estadounidense, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado la revisión de los controles de exportación, al considerar que las políticas aplicadas durante el gobierno de Joe Biden fueron excesivamente flexibles.

Pese a este escenario, China sigue siendo un mercado estratégico para Samsung Electronics, el mayor productor mundial de chips de memoria, y para SK Hynix, su principal competidor. Ambos mantienen en ese país instalaciones clave, especialmente dedicadas a la producción de chips de memoria tradicionales, cuyos precios han registrado incrementos impulsados por la demanda de centros de datos de inteligencia artificial y la escasez de oferta global.

