Donald Trump y Xi Jinping dialogan sobre comercio, Ucrania y Taiwán en llamada clave

Xi pide mantener estabilidad en la relación con EE. UU. mientras persisten tensiones por comercio y Taiwán

El presidente Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron este lunes 24 de noviembre una llamada telefónica en la que abordaron temas de comercio, Taiwán y Ucrania, según confirmaron la Casa Blanca y medios oficiales chinos.

Durante la conversación, Xi reiteró a Trump que el retorno de Taiwán a China continental constituye “una parte importante del orden internacional de posguerra”, de acuerdo con la agencia Xinhua.

Una funcionaria de la Casa Blanca ratificó que la llamada se realizó en la mañana del lunes, aunque evitó dar mayores detalles.

El diálogo se produjo tras las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien advirtió que el ejército japonés podría intervenir si China emprende acciones contra Taiwán, la isla autogobernada que Pekín insiste debe estar bajo su control.

Xi instó a mantener el impulso en las relaciones bilaterales, recordando la reunión del mes pasado en Corea del Sur, donde ambos líderes intentaron aliviar la prolongada guerra comercial.

La guerra comercial y sus efectos en los mercados globales

En octubre, Trump y Xi se encontraron por primera vez desde 2019, en un encuentro seguido de cerca por la comunidad internacional, mientras las dos principales economías del mundo permanecen atrapadas en una disputa comercial.

El conflicto entre Washington y Pekín, que incluye desde tierras raras hasta la soja y tarifas portuarias, ha golpeado los mercados y afectado las cadenas de suministro durante meses.

Xi aseguró a Trump que la reunión en Corea del Sur fue “exitosa” y permitió “calibrar el rumbo e impulsar el avance constante de las relaciones bilaterales”, según el medio chino Xinhua.

Desde entonces, los vínculos entre China y Estados Unidos se han mantenido estables y, según Xi Jinping, han mostrado señales de mejora, lo que ha sido bien recibido por ambos países y por la comunidad internacional.

Aunque el comercio fue parte de la agenda, la declaración china no ofreció detalles sobre acuerdos concretos.

