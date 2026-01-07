¿Desde cuándo se reanuda la matriculación vehicular en Guayaquil?

Tras una pausa por el cierre fiscal del SRI, la matriculación vehicular se reanuda esta semana. Revise la fecha

Del 1 al 7 de enero no se puede realizar ningún trámite de matriculación, ni pagos ni registros, porque la plataforma del SRI permanece inactiva en todo el país.

El 2026, como publicó días atrás EXPRESO, comenzó con un freno administrativo para los propietarios de vehículos en Guayaquil. Durante los primeros siete días de enero, los trámites de matriculación permanecen suspendidos, lo que impide avanzar con la regularización vehicular en la ciudad.

La interrupción no responde a una decisión local. Se trata de una medida asociada al cierre del ejercicio fiscal 2025, que mantiene fuera de servicio la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI) a escala nacional.

Por qué no hay atención hasta el 7 de enero

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) explicó que, mientras el sistema del SRI esté inhabilitado, no es posible ejecutar procesos clave del trámite. Entre ellos, el cobro de valores, la validación de información y el registro de la matrícula correspondiente al nuevo año.

El valor de La Alborada: por qué sigue siendo el barrio más buscado del norte Leer más

Esta dependencia tecnológica obliga a paralizar por completo la atención en los centros de revisión técnica vehicular (RTV), incluso para quienes buscaban adelantar el proceso.

(Le puede interesar leer: La terminal terrestre de la vía a la costa, a punto de abrir)

¿Cuándo se reanudan los trámites?

Con la reactivación del sistema del SRI prevista para el 8 de enero, los centros de RTV de Guayaquil volverán a operar con normalidad. Desde esa fecha se podrá realizar la revisión técnica, pagar tasas y completar el registro de la matriculación 2026.

Durante enero, la atención estará dirigida tanto a vehículos rezagados de años anteriores como a conductores que opten por adelantar el trámite del nuevo periodo.

Entre enero y noviembre de 2025, más de 300.000 vehículos completaron su matriculación en Guayaquil. El número representa un aumento cercano a 35.000 procesos frente a 2024, cuando se contabilizaron 265.427.

Durante enero se atenderá tanto a vehículos rezagados de años anteriores como a quienes buscan adelantar la matriculación del nuevo periodo. Cortesía

Trámite de matriculación: pasos a seguir



La gestión para la RTV comienza en la plataforma en línea de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Los usuarios deben iniciar sesión, seleccionar la opción “Servicios en línea”, escoger un turno para la revisión y seguir los pasos que se detallan a continuación:

Solicitud del servicio

Pago según el tarifario de ATM

Reserva del turno disponible

Servicio de revisión técnica

Evaluación del estado del vehículo

Dónde se realiza la revisión en Guayaquil



El proceso está a cargo del consorcio SGS, que dispone de tres centros en la ciudad. En el norte, junto a la troncal Río Daule, en el inicio de la avenida Narcisa de Jesús; en el sur, en la avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá, cerca del Planetario de la Armada; y en la vía Daule.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y los sábados de 07:00 a 13:00.

(Lo invitamos a leer: Troncal 5 de la Metrovía: Municipio avanza en estudios de factibilidad)

Calendario según último dígito de placa

El mes en que le corresponde la matriculación depende del último número de la placa:





Enero: rezagados y quienes opten por adelantar el trámite del nuevo periodo

Febrero: 1

Marzo: 2

Abril: 3

Mayo: 4

Junio: 5

Julio: 6

Agosto: 7

Septiembre: 8

Octubre: 9

Noviembre: 10

Diciembre: rezagados

Siete vidas perdidas cierran el año en Manta Leer más

Recomendaciones para evitar contratiempos

Las autoridades aconsejan a los conductores planificar con anticipación y estar atentos a la reapertura del sistema. Agendar turnos con tiempo y verificar el estado de pagos pendientes puede ayudar a evitar retrasos una vez que se restablezca la atención.

La matriculación es un requisito indispensable para circular legalmente y, tras la pausa de inicio de año, se espera un aumento en la afluencia a los centros de revisión técnica.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!