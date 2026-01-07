Troncal 5 de la Metrovía: Municipio avanza en estudios de factibilidad

El Municipio avanza en la actualización de los estudios de factibilidad de la troncal, un proyecto que busca ampliar la red

Metrovía en Guayaquil: avances y lo que se conoce de la quinta troncal.

Guayaquil cuenta actualmente con cuatro troncales del sistema de transporte masivo Metrovía, pero el Municipio ya avanza en los estudios para una quinta troncal, que ampliaría la cobertura y conectaría nuevas zonas de la ciudad.

De acuerdo con información municipal reciente, se está actualizando el estudio de factibilidad de esta nueva troncal, un proceso que concluiría “en el corto plazo”, según indicó el Cabildo. Sin embargo, no se han precisado fechas para el inicio de obras ni para los procesos contractuales.

Estudios en marcha, pero sin fechas definidas

La Alcaldía de Guayaquil señaló que el objetivo de la quinta troncal es ampliar la red de transporte y mejorar la conectividad en sectores que aún no cuentan con este servicio. No obstante, por ahora, el proyecto se mantiene en fase técnica.

Esta planificación se enmarca en un proceso más amplio de modernización del sistema Metrovía, que desde octubre de 2024 incorporó buses nuevos y repotenciados, especialmente con la integración de la Troncal 4.

La modernización de la Metrovía y el rol de la Troncal 4

Según el Municipio, la incorporación de unidades con aire acondicionado, wifi gratuito y accesibilidad universal ha permitido aliviar la demanda de usuarios, además de reemplazar buses obsoletos que operaron durante años sin renovación.

En el caso de la Troncal 4, que conecta el suburbio con el centro de Guayaquil, las unidades son diferentes a los articulados tradicionales debido a que circulan por calles más estrechas.

Actualmente, esta troncal opera con 47 unidades (26 nuevas y 21 repotenciadas), todas equipadas con tecnología moderna. De forma progresiva, la flota llegará a 104 buses.

Desde su inauguración en junio de 2025 hasta diciembre, la Troncal 4 ha movilizado a más de 3 millones de pasajeros, integrando sectores históricamente desconectados y mejorando la movilidad diaria.

¿Hay avances en el resto de troncales?

El Cabildo, liderado por Aquiles Álvarez, recordó que en la Troncal 1 ya se han integrado 55 unidades, de las cuales 19 son nuevas y 36 repotenciadas, y está prevista la llegada de seis buses nuevos de 15 metros.

En tanto, la Troncal 3 incorporó 10 unidades nuevas de 12 metros, mejorando los estándares del servicio en rutas estratégicas como Bastión Popular–Centro.

