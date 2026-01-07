Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Metrovía Guayaquil
Metrovía en Guayaquil: avances y lo que se conoce de la quinta troncal.Cortesía

Troncal 5 de la Metrovía: Municipio avanza en estudios de factibilidad

El Municipio avanza en la actualización de los estudios de factibilidad de la troncal, un proyecto que busca ampliar la red

Guayaquil cuenta actualmente con cuatro troncales del sistema de transporte masivo Metrovía, pero el Municipio ya avanza en los estudios para una quinta troncal, que ampliaría la cobertura y conectaría nuevas zonas de la ciudad.

De acuerdo con información municipal reciente, se está actualizando el estudio de factibilidad de esta nueva troncal, un proceso que concluiría “en el corto plazo”, según indicó el Cabildo. Sin embargo, no se han precisado fechas para el inicio de obras ni para los procesos contractuales.

Estudios en marcha, pero sin fechas definidas

La Alcaldía de Guayaquil señaló que el objetivo de la quinta troncal es ampliar la red de transporte y mejorar la conectividad en sectores que aún no cuentan con este servicio. No obstante, por ahora, el proyecto se mantiene en fase técnica.

Esta planificación se enmarca en un proceso más amplio de modernización del sistema Metrovía, que desde octubre de 2024 incorporó buses nuevos y repotenciados, especialmente con la integración de la Troncal 4.

RELACIONADAS

La modernización de la Metrovía y el rol de la Troncal 4

Según el Municipio, la incorporación de unidades con aire acondicionado, wifi gratuito y accesibilidad universal ha permitido aliviar la demanda de usuarios, además de reemplazar buses obsoletos que operaron durante años sin renovación.

En el caso de la Troncal 4, que conecta el suburbio con el centro de Guayaquil, las unidades son diferentes a los articulados tradicionales debido a que circulan por calles más estrechas.

EXTERIORES DEL MUNICI (11834537)

¿Por qué la DASE EP aumentó su presupuesto a $30 millones para 2026?

Leer más

Actualmente, esta troncal opera con 47 unidades (26 nuevas y 21 repotenciadas), todas equipadas con tecnología moderna. De forma progresiva, la flota llegará a 104 buses.

Desde su inauguración en junio de 2025 hasta diciembre, la Troncal 4 ha movilizado a más de 3 millones de pasajeros, integrando sectores históricamente desconectados y mejorando la movilidad diaria.

¿Hay avances en el resto de troncales?

El Cabildo, liderado por Aquiles Álvarez, recordó que en la Troncal 1 ya se han integrado 55 unidades, de las cuales 19 son nuevas y 36 repotenciadas, y está prevista la llegada de seis buses nuevos de 15 metros.

En tanto, la Troncal 3 incorporó 10 unidades nuevas de 12 metros, mejorando los estándares del servicio en rutas estratégicas como Bastión Popular–Centro.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Qué pasó con Ismael Rescalvo? Cronología del adiós del DT de Barcelona SC

  2. Troncal 5 de la Metrovía: Municipio avanza en estudios de factibilidad

  3. Precios de entradas para Santiago Cruz en Ecuador 2026: fechas y puntos de venta

  4. EE.UU. intercepta petrolero ruso que escapó del bloqueo en Venezuela

  5. Alan Minda: Así llega el ecuatoriano al Atlético Mineiro de Brasil

LO MÁS VISTO

  1. Stranger Things: ¿Habrá nuevo episodio el 7 de enero? Fans hablan del final verdadero

  2. Inscripciones IESS voluntarios 2026: Pasos para afiliarse con el nuevo sueldo

  3. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este miércoles 7 de enero de 2026

  5. Ariana Altuve y Leonardo Campana: ¿terminaron su relación?

Te recomendamos