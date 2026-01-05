¿Por qué la DASE EP aumentó su presupuesto a $30 millones para 2026?

El 65 % se destinará a inversión social, reapertura de centros infantiles, programas educativos y un nuevo albergue municipal

Institución. Fachada del Palacio Municipal, ubicado en el centro de Guayaquil. La actual administración es liderada por el alcalde Aquiles Álvarez.

La Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE EP) contará en 2026 con un presupuesto de 30 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6 millones frente a lo asignado en 2025, informó este lunes 5 de enero de 2026 la entidad municipal.

Del total del presupuesto, el 65 % será destinado a inversión social, con énfasis en la reapertura de servicios que estuvieron cerrados durante varios años y en el fortalecimiento de programas educativos y de atención social.

Entre las principales acciones previstas para este año está la reapertura de los centros de cuidado infantil de Las Orquídeas y Guasmo, que permanecieron cerrados por cinco años, así como la puesta en funcionamiento del Centro de Capacitación Continua Amazonas.

Según la DASE EP en un comunicado, estas iniciativas representaron una inversión conjunta de 512.000 dólares.

A esto se suma la entrega de 125.000 kits educativos, 6.000 computadoras y 1.000 tablets, además de la implementación de programas de lectura apoyados en inteligencia artificial, como parte de la estrategia para fortalecer el acceso a la educación.

Repotenciación de CAMI y nuevo albergue municipal

Pesantes: “En la DASE encontramos falencias en infraestructura; el rumbo cambió” Leer más

Dentro de la agenda 2026, la DASE EP ejecutará la repotenciación de los CAMI Fertisa, CAMI Cisne 2 y CAMI 29 y Oriente, que pasarán a denominarse CAMI PRO.

Otro de los proyectos destacados es la puesta en marcha del nuevo Albergue Municipal, ubicado en el Hospital Bicentenario, cuya entrega está prevista para febrero. Este espacio brindará atención integral a personas en situación de calle, familias en crisis y personas en movilidad humana en condición de vulnerabilidad, beneficiando a un promedio de 370 ciudadanos por año.

Los cambios en la DASE EP

La DASE EP tuvo un periodo de cambios en su dirección y enfoque institucional, tras la salida de anteriores gerentes y la designación de Virgilio Pesantes como nuevo responsable de la entidad.

Camilo Samán, cercano a la Revolución Ciudadana, lideró la entidad hasta junio de 2025. Posteriormente asumió Oliver Alexander Dumani, quien permaneció apenas 37 días en el cargo. Sin embargo, ahora la gerencia está a cargo de Virgilio Pesantes, antes subgerente administrativo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!