Impuesto predial Guayaquil 2026: ¿Cómo obtener el descuento por pronto pago?

El Municipio mantiene el 10 % de descuento por pronto pago hasta el 15 de enero y habilita canales virtuales y presenciales

Durante los primeros días del año es tradición que los ciudadanos de Guayaquil acudan a pagar el impuesto predial y la Contribución Especial de Mejoras (CEM), correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y a períodos anteriores. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cómo acceder al descuento por pronto pago que ofrece el Municipio.

El Municipio de Guayaquil informó que quienes cancelen el impuesto predial hasta el 15 de enero podrán acceder al máximo descuento del 10 % por pronto pago. Este beneficio se reducirá de manera progresiva conforme avance el año y se mantendrá vigente hasta junio.

¿Cómo consultar el valor del impuesto predial y la CEM?

Los ciudadanos pueden consultar el monto exacto de sus obligaciones, incluidos los valores de la CEM, ingresando al portal oficial www.guayaquil.gob.ec, donde también se encuentran habilitados los canales virtuales de pago.

Desde el 1 de enero de 2026, fecha en la que se activaron los pagos en línea, la Alcaldía ha registrado 8.907 transacciones virtuales, reflejando un incremento en el uso de plataformas digitales.

Impuestos en Guayaquil: Puntos presenciales habilitados

A partir de este lunes 5 de enero, primer día laboral tras el feriado de Año Nuevo, se habilitó nuevamente el pago presencial en las ventanillas del Palacio Municipal. Además, se sumaron dos nuevos puntos de recaudación:

Parque Samanes

Terminal Terrestre de Guayaquil

Largas filas en el Palacio Municipal

Pese a la disponibilidad de pagos virtuales, muchos ciudadanos acudieron de forma presencial al Palacio Municipal. Las cámaras de Segura EP detectaron largas filas en los exteriores del edificio municipal durante las primeras horas de atención.

Desde el Municipio se informó que existe coordinación con los Agentes de Control Municipal, quienes se encuentran desplegados en los puntos de recaudación para garantizar el orden y la seguridad ciudadana.

3️⃣ Adicionalmente, se cuenta con la presencia de paramédicos de #SeguraEP, preparados para brindar atención prehospitalaria inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse. pic.twitter.com/r50InMCTtS — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) January 5, 2026

