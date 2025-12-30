Expreso
  Guayaquil

PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES
Cada año, son decenas de personas las que acuden al Municipio para realizar el pago.FREDDY RODRIGUEZ

Impuesto predial en Guayaquil: habilitan Parque Samanes y Terminal Terrestre

El Municipio habilitará nuevos puntos de recaudación para facilitar el pago del impuesto predial y la Contribución de Mejoras

El pago del impuesto predial en Guayaquil arrancará a puertas del nuevo año con facilidades para los contribuyentes. El Municipio informó que desde el lunes 5 de enero de 2026 se habilitarán dos nuevos puntos de recaudación presencial para cancelar el Impuesto Predial y la Contribución Especial de Mejoras (CEM): el Parque Samanes y la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Con estas nuevas sedes, que se suman al tradicional Palacio Municipal, la ciudad contará con 37 ventanillas habilitadas, con el objetivo de descongestionar la alta demanda que se registra cada enero.

Guayaquil: Horarios de atención para el pago del impuesto predial

En el Palacio Municipal, ubicado en el centro de Guayaquil, y en el Parque Samanes, la atención será de lunes a viernes, de 07:00 a 16:30, y los sábados 10, 17 y 31 de enero, de 08:00 a 12:00.

Mientras tanto, en la Terminal Terrestre de Guayaquil, el horario será de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30, aunque en este punto solo se aceptarán pagos con cheques, tarjetas de crédito y débito.

Terminal Terrestre de Guayaquil
Un punto habilitado es la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera.Joffre Flores

El Municipio detalló que en los puntos presenciales se dispondrá de tablets para consultar de forma inmediata el código predial, además de soporte técnico disponible las 24 horas, los siete días de la semana, ante cualquier inconveniente con los pagos en línea.

No obstante, se recordó que desde el 1 de enero, los ciudadanos podrán realizar el pago del impuesto predial en línea las 24 horas del día, a través de los canales autorizados del sistema financiero nacional, lo que permite evitar filas y traslados.

Quienes cancelen el Impuesto Predial hasta el 15 de enero accederán al descuento máximo del 10% por pronto pago. A partir del 16 de enero, este beneficio se reducirá un punto porcentual cada quince días, hasta el mes de junio.

