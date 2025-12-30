Expreso
Gasolinera fin de año guayaquil
Gasolineras de Guayaquil cerrarán la noche del 31 de diciembre.Alex Lima

Bomberos ordenan cierre de gasolineras en Guayaquil por Año Nuevo: horarios y motivos

Responde a una medida preventiva para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía durante las festividades

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil dispuso la suspensión de atención al público en todas las gasolineras de la ciudad desde las 22:00 del 31 de diciembre de 2025 hasta las 06:00 del 1 de enero de 2026, como medida preventiva durante las festividades de fin de año.

La entidad también solicitó que no se realice el transporte de combustible dentro del horario establecido, con el objetivo de reducir riesgos de incendios o emergencias mientras se desarrollan las celebraciones por la llegada del nuevo año.

Año Nuevo: ¿Qué servicios sí funcionarán en las estaciones de servicio?

El Cuerpo de Bomberos aclaró que la medida se aplica únicamente a la venta de combustible, por lo que los minimarkets ubicados dentro de las estaciones de servicio podrán operar con normalidad durante ese lapso.

“Esta disposición es expresamente dirigida a la venta de combustible”, explicó la institución en un comunicado oficial.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La resolución se sustenta en el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios, normativa que faculta a los bomberos a establecer restricciones preventivas cuando existan condiciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Según la institución, la finalidad principal es precautelar la seguridad de la población y prevenir emergencias asociadas al manejo de combustibles durante las festividades de fin de año, cuando aumenta el uso de pirotecnia y la concentración de personas en distintos puntos de la ciudad.

