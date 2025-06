Aquiles Álvarez: los estudios de la Troncal 5 estarán listos este año

Mientras los buses de la Troncal 4 de la Metrovía empiezan a circular por las calles del Suburbio desde el pasado 23 de junio —luego de años de abandono, promesas rotas y procesos fallidos—, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que los estudios para implementar la esperada Troncal 5 están en marcha y que se prevé culminarlos este mismo año.

El anuncio llegó este 25 de junio, tras las jornada inaugural de la nueva ruta troncalizada, en la que cientos de ciudadanos se volcaron a las estaciones para constatar que, al fin, una deuda con la ciudad empezaba a saldarse. “Lo que queremos es seguir avanzando”, dijo el alcalde, al explicar que no solo se trabaja en la Troncal 5, sino que se revisarán los estudios de todas las troncales del sistema hasta la séptima.

“Los estudios que existen son de hace 17 años. Guayaquil ha crecido, hay invasiones, nuevas calles, nuevas dinámicas urbanas. Todo eso requiere actualizarse”, justificó Álvarez, durante su enlace radial de este miércoles 25 de junio.

Aunque aún no hay fecha concreta para el inicio de obras, el objetivo, según explicó, es dejar lista la planificación y empezar la ejecución dentro de su periodo como alcalde.

Una deuda que por fin se empezó a saldar

La reciente inauguración de la Troncal 4, como publicó EXPRESO, no solo marcó un hito en la movilidad del suroeste de Guayaquil: también se convirtió en un símbolo de reparación histórica para los habitantes del Suburbio, que durante años reclamaron por su exclusión del sistema de transporte más importante de la ciudad.

Aquella mañana del 23 de junio, familias completas, personas mayores, estudiantes y vecinos de toda la vida llegaron hasta el Batallón del Suburbio, una de las nuevas paradas. “Llevo 50 años viviendo aquí. Al fin veré lista esta obra que promete ahorrarnos tiempo y hacernos respetar”, dijo entonces Claudia Morán, de 62 años, emocionada y a la vez incrédula.

La estructura, recordó, llevaba años abandonada y cubierta de maleza. Como ella, muchos vecinos recordaban cómo en administraciones anteriores la obra fue anunciada, pero nunca ejecutada. “En la administración pasada, lo único que vimos fue una estructura vacía. Parecía que iba a quedarse así para siempre...”, comentó Wendy Cajamarca, otra vecina del sector.

De los fracasos al avance

Entre 2021 y 2023, tres procesos de licitación fallidos impidieron que la Troncal 4 entrara en funcionamiento. No fue sino hasta agosto de 2024, bajo la actual administración, que se adjudicó el contrato al consorcio Metro Urbano, con una inversión de más de $21 millones.

Urbanistas y planificadores consultados por EXPRESO han señalado que el retraso refleja vacíos históricos de planificación, falta de voluntad política y desinterés en integrar a los sectores populares al sistema estructurado de movilidad.

Ahora, la ruta troncalizada cuenta con 23 paradas y opera con una flota inicial de 21 buses nuevos —con aire acondicionado, wifi y accesibilidad para personas con discapacidad— y 14 unidades repotenciadas que funcionan como alimentadores. Está previsto que la flota total llegue a 104 buses.

A diferencia de otras troncales, la Troncal 4 no cuenta con buses articulados, debido a las características del barrio. “No es viable técnicamente meter buses gigantes en estas calles angostas”, explicó el alcalde.

¿En qué consiste la planificación de la Troncal 5?

La planificación de la Troncal 5 abre una nueva expectativa para los sectores que aún esperan ser incluidos en la Metrovía. Aunque aún no se ha revelado el trazado exacto que tendría esta ruta, se trataría de una línea clave para conectar zonas de alta densidad poblacional que, como el Suburbio, han sido postergadas.

“Hoy estoy feliz. Pero espero que el servicio dure, que haya un cambio real; que no pase como antes, que todo empieza bien y luego se deteriora. Sé que no todos los buses son nuevos, y no me quejo. Solo quiero que esto funcione de verdad para nosotros y para Guayaquil”, dijo Nadia Mora, una vecina que estrenó la nueva ruta; y que espera que las rutas continúen extendiéndose en Guayaquil, a fin de que "todos los barrios estén conectados", señaló.

