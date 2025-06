La Troncal 4 ya circula en Guayaquil: el Suburbio rompe 19 años de espera

La emoción fue real, pero también el enojo contenido. Lo que para unos fue una jornada histórica, para otros marcó el recordatorio de una vieja deuda. Cientos de personas -familias completas, adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad- acudieron este 23 de junio desde temprano al Batallón del Suburbio, no solo para ser parte del arranque de la Troncal 4 de la Metrovía, sino para ver concretado, al fin, “un derecho tantas veces negado: el de movilizarse con dignidad”.

Guayaquil, como ha venido publicando EXPRESO, tardó años en extender el sistema de transporte más importante de la ciudad hacia su zona suroeste. La Troncal 4 -prometida, pospuesta y olvidada por administraciones anteriores- empezó finalmente a operar, con una jornada inaugural gratuita liderada por el alcalde Aquiles Álvarez, quien aprovechó la ocasión para rendir cuentas de su segundo año de gestión (ver nota adjunta).

Una historia marcada por retrasos y licitaciones fallidas



Aunque fue una ceremonia oficial, fue la ciudadanía la que protagonizó el momento. “Llevo 50 años viviendo en el Suburbio. Al fin veré lista esta obra que promete ahorrarnos tiempo y hacernos respetar”, dijo Claudia Morán, de 62 años, mientras avanzaba con su bastón hacia la estación; que por años, dijo, permaneció cerrada y cubierta por la maleza.

Wendy Cajamarca, vecina del sector, recuerda cómo los llenaron de promesas, mientras la lista de reclamos aumentaba. “En la administración pasada, lo único que vimos fue una estructura vacía. Parecía que iba a quedarse así para siempre...”, recordó.

De hecho, Camilo Vásquez, otro habitante del suburbio, catalogó la estación -y la ruta ahora inaugurada- como el “patito feo de la transportación”. “Nadie le paraba bola. No hubo autoridad que la tome en cuenta. Hoy al fin circula, pero la pregunta es: ¿por qué nos hicieron esperar tanto?”, cuestionó, mientras se alistaba para subir a una de las unidades que ayer empezó a recorrer ya la ciudad. El alcalde de Guayaquil, una vez terminada su rendición de cuentas, hizo lo mismo: se subió a uno de los buses.

En este primer día de operatividad, los ciudadanos viajaron de manera gratuita. Este 24 de mayo, los usuarios pagarán $ 0,30 hasta el próximo 7 de julio. Francisco Flores

Sobre por qué tardó tanto en operar la Troncal 4, EXPRESO ha venido documentando cómo fue el proceso y por qué falló en reiteradas ocasiones. Entre 2021 y 2023, por ejemplo, tres procesos de licitación fracasaron, dejando paralizada la obra. No fue sino hasta agosto de 2024, bajo la actual administración municipal, que se adjudicó el contrato al consorcio Metro Urbano, con una inversión de más de $ 21 millones.

Trabajo en Samanes y desde el Suburbio demoraba casi dos horas en llegar. Ahora, me han dicho que máximo será una: eso es un alivio. Solo espero que el buen servicio dure.

Blanca Pint



residente y usuaria de la Metrovía

El retraso en la ejecución de este proyecto, según han asegurado planificadores urbanos a este Diario, refleja los vacíos de planificación, la falta de voluntad política y los intereses cruzados que, históricamente, impidieron integrar al suroeste al sistema Metrovía. A pesar de tratarse de una zona con alta densidad poblacional, fue sistemáticamente excluida de mejoras estructurales.

“Hoy es distinto y estoy feliz. Pero espero que el servicio dure, que haya un cambio real; que de aquí a unos meses, ya todo empiece a decaer y que hasta las unidades se empiecen a quemar. Sé que no todas son nuevas. Y no me quejo. Solo quiero que de verdad haya el cambio prometido para nosotros y en sí para Guayaquil”, confesó.

Sin buses articulados, pero adaptada al barrio

La Troncal 4 arrancó con 21 buses nuevos -de 13 metros de largo, con aire acondicionado, wifi y accesibilidad para personas con discapacidad- y 14 buses repotenciados que operan como alimentadores. Según dijo Álvarez, está previsto que la flota crezca hasta completar 104 unidades en los próximos meses (entre nuevos y repotenciados).

A diferencia de otras troncales, esta no contará con buses articulados debido a las angostas calles del suburbio. “No es viable técnicamente meter buses gigantes”, explicó el alcalde en una entrevista anterior.

A Nadia Mora eso, por ahora, no le importa. “Yo lo que quería era ver esta ruta operar. Nos han dicho que responderá a nuestras necesidades. No me importa si el bus es grande o pequeño, lo que quiero es que dé un buen servicio y que no termine convirtiéndose en una unidad más donde nos aplastan y corremos más riesgos al subirnos”, pensó.

Para Jonathan Mora, de 57 años y usuario en silla de ruedas, sin embargo, el panorama fue desafiante. Ante la cantidad de personas presentes en el acto, dudó en subirse a la unidad. “Así me da algo de recelo. No sé cómo pasar con mi silla. Mañana (24 de junio) haré mejor el estreno de esta ruta”, alegó.

Patricio Gómez, presidente del Consejo Barrial Suburbio Activo, celebró la obra con la que espera que la vida y la seguridad vuelvan al barrio. “Por no tener la troncal, nos hemos visto expuestos a choques, a paradas improvisadas e inseguras. Hoy nos prometen llegar rápido al centro. El corazón del Suburbio vuelve a latir. Creemos en las palabras que ahora nos han dicho. Solo queremos que se mantengan”, sentenció.

Tumultos. Quienes se movilizaban en silla de ruedas o con bastones evitaron ingresar a los buses o esperaron a que pasen vacíos. Francisco Flores

Según datos oficiales, la Dirección de Obras Públicas destinó $2,2 millones para reconstruir cuatro kilómetros de carriles exclusivos en ocho calles. En la terminal del Batallón del Suburbio se colocó hormigón armado y se adecuó un terreno para el parqueo de buses.

Rutas alimentadoras activadas desde el inicio

En esta primera fase se activarán tres rutas alimentadoras:

T4-01: Desde la avenida 25 de Julio hasta la estación Batallón del Suburbio

T4-02: Entre el sector del Trinipuerto y la estación Batallón del Suburbio

T4-05: Desde la avenida 25 de Julio hasta la avenida Quito

Cambios en rutas y transición del transporte urbano

Estoy feliz. Hace 19 años empezó a rodar la Metrovía y recién ahora llega al Suburbio. Esto mejorará la movilidad, ordenará el sector, nos dará dignidad. Era la deuda pendiente.

Patricio Gómez

Consejo Barrial del Suburbio Activo

Por la activación de la tronca, se eliminarán seis rutas urbanas (20, 27, 36, 44, 46 y 100) cinco días después del inicio, y otras ocho (7, 34, 45, 79, C1A, C1B, C1C y C1D) serán retiradas hasta septiembre.

Además, la Agencia Metrovía prevé que hasta septiembre de 2025 se habiliten un total de 10 rutas alimentadoras. Con ello, se retirarán gradualmente ocho rutas urbanas adicionales: 7, 34, 45, 79, C1A, C1B, C1C y C1D.

La Troncal 4 iniciará su operación regular con una tarifa de $0,30 por pasaje. Este valor se mantendrá durante los primeros 15 días (hasta el 7 de julio). Luego, quienes no tengan la tarjeta La Guayaca, pagarán $ 0.45.

Hecho. El alcalde rindió cuentas de su gestión previo a subirse a un bus. FRANCISCO FLORES

Informe de Álvarez: promesas, cero coimas y un “guayaco no se ahueva”

“Cuidado, se derrite bombón, aunque bombón derretido es más rico”. Con esa frase, más digna de un sketch de humor que de una rendición de cuentas, el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, abrió su informe del segundo año de gestión. En casi 30 minutos de discurso, alternó frases coloquiales, promesas de obras y ataques a sus críticos.

El evento se realizó previo a la inauguración de la Troncal 4 del sistema de transporte Metrovía, en el Batallón del Suburbio. Álvarez explicó el retraso del acto como una estrategia para mostrar una obra tangible.

“Queríamos hacerlo aquí con data importante: cero humo”, dijo ante decenas de moradores, concejales y funcionarios municipales.

🚍Hoy inauguramos la Troncal 4 de la Metrovía, una obra que mejora la movilidad de más de 120 mil guayaquileños.



Entre los anuncios destacó: creación de 19 áreas administrativas, puente de Juan Tanca Marengo, abandonado por cuatro años; avance del quinto acueducto, entre otros.

Anuncio. Ante ciudadanos y su equipo de trabajo, Álvarez reconoció errores, pero también reafirmó su compromiso y destacó su gestión.

Uno de los puntos más enfáticos del discurso fue la defensa de la gestión financiera. “Aquí nadie puede acusarnos de coima. Cero. Transparentamos las finanzas de la ciudad”, dijo el alcalde, pero no presentó auditorías externas, informes de ejecución presupuestaria ni mecanismos de control ciudadano.

En materia de seguridad, precisó haber destinado “más recursos, personal y tecnología”, e implementado la línea 181 y cuatro Estaciones de Atención Segura (EAS), con cinco o seis más proyectadas para diciembre de 2025. No se mencionaron cifras de reducción de delitos, evaluación ciudadana ni contratos asociados.

Respecto a iluminación pública, anunció que ya hay ocho contratos adjudicados para el cambio de luminarias, con la promesa de que Guayaquil estará totalmente iluminada hasta fines de 2025. Tampoco se informaron los nombres de las empresas, montos invertidos ni el cronograma.

Aseguró haber cumplido el 80 % de su plan de campaña, lo cual, dijo, representaría un “hito”.

También celebró la consultoría para implementar el transporte fluvial, el censo de 13.000 comerciantes autónomos y más de 220 millones de dólares en infraestructura.

Cerró su discurso con una frase que generó sorpresa y debate: “Somos arrechos... El que se ahueva no es guayaco”.

Pero volvió a recurrir al lenguaje popular para lanzar una advertencia sobre el control de la publicidad exterior en la ciudad. Es decir, el caso de las vallas. El funcionario aseguró que ya no hay privilegios ni arreglos bajo la mesa en la colocación de vallas publicitarias.

“Olvídese del marido, la ñañita… Ya no están. Hoy los recursos entran al Municipio”, sentenció Álvarez, en referencia a supuestos beneficios irregulares de gestiones pasadas.

Según el alcalde, el 50 % de los valleros publicitarios, ya están regularizados. Afirmó que se está haciendo una depuración de estructuras ilegales o que no cumplen con las normativas municipales, pero que continúan en la ciudad. “Esas vallas van a ser bajadas”, insistió. “Denunciamos, y ya nadie se lleva nada, ni un marido ni una ñañita”.

