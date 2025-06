¿Cumple la Troncal 4 la promesa de viajar del Suburbio al centro en 40 minutos?

Desde este lunes 23 de junio de 2025, la Troncal 4 de la Metrovía entra en operación en Guayaquil, conectando el suburbio con el centro de la ciudad. El Municipio asegura que el viaje tomará 40 minutos, beneficiando a más de 120.000 personas al día.

Pero el cumplimiento de ese tiempo dependerá de factores como la frecuencia de buses, el uso exclusivo de carriles y la coordinación de rutas alimentadoras.

Uno de los puntos clave es que no habrá buses articulados gigantes. Según el alcalde, la infraestructura del suburbio no lo permite. “Esta troncal no puede tener buses gigantes porque las calles son mucho más angostas... estas unidades han tenido que ser mandadas a hacer con medidas especiales”, explicó Aquiles Álvarez.

Troncal 4: Ruta, paradas y sanciones

La nueva troncal recorre 23,7 kilómetros, incluye 23 paradas y está complementada con 10 rutas alimentadoras. El trayecto incluye calles como Portete, Quito, García Avilés, Pedro Moncayo, Malecón y Rumichaca.

Quienes invadan los carriles exclusivos enfrentarán sanciones: la primera vez será del 25% del Salario Básico Unificado (SBU), y en caso de reincidencia subirá al 50%.

Tiempo real, un reto por evaluar

La eficiencia del sistema se medirá tras varias semanas de funcionamiento, especialmente en horas pico. El reto principal será comprobar si los tiempos prometidos por las autoridades coinciden con la experiencia de los usuarios.

