La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

El exministro José Serrano, detenido por la ICE en Miami, vivía en una casa de dos millones de dólares

José Serrano vivía en esta casa, ubicada en la lujosa urbanización The Masions, en Doral (Miami-Florida).

La vida de José Serrano en Estados Unidos siempre estuvo rodeada de preguntas. ¿Cómo podía movilizarse en vehículos BMW y Mercedes Benz? ¿Con qué recursos pagaba el arriendo de una casa valorada en más de dos millones de dólares?

Este 24 de agosto de 2025 se cumplieron 17 días desde la detención del exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional por parte de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Serrano permanece en el Centro de Detención de Krome, cerca de Miami.

Serrano ingresó a Estados Unidos en mayo de 2021 con visa de turista y solicitó asilo político en octubre de ese mismo año. “Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), su caso sigue pendiente y está a la espera de una entrevista en persona”, publicó El Nuevo Herald.

Caso Magnicidio: ¿Implicados que están fuera del país podrán ser extraditados? Leer más

En Ecuador, la Fiscalía tiene previsto presentarle cargos como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, este martes 26 de agosto de 2025.

Cuatro años en Estados Unidos, llevando una vida de lujos

En estos cuatro años en Miami, Serrano formalizó su relación con María Paula Christiansen Delgado, excoordinadora Administrativa Financiera del Ministerio del Interior.

Christiansen se ha presentado en Florida como una exitosa empresaria. Es propietaria de una cadena de spas y centros de belleza con oficinas en Miami. También registra una compañía de diseño y remodelación de interiores, una firma de bienes raíces y otra dedicada a asesorías en inversiones y negocios internacionales.

Interior de la vivienda en la que vivieron María Paula Christiansen y José Serrano, en Doral, Miami. Cortesía

Ambos residían en el conjunto residencial The Mansions, en la dirección 6740 NW 106th Ave, Doral, FL 33178. La vivienda tiene 1.139 metros cuadrados, cinco habitaciones, cinco baños y piscina. Según el portal inmobiliario Zillow, el arriendo mensual se acerca a 10.000 dólares, mientras que el valor comercial de la casa supera los 2,1 millones.

Es posible que a José Serrano le convenga ser deportado al Ecuador Leer más

Cifras que superan ampliamente los patrimonios reportados por la pareja a la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, en 2021, Serrano informó que su patrimonio era de 186.400,22 dólares. Christiansen, en cambio, registró en 2017 un patrimonio de 50.000 dólares.

El nexo con Jorge Chérrez y el caso Isspol que nunca ha explciado

En noviembre de 2021, el entonces legislador Fernando Villavicencio cuestionó a Serrano por su relación con Jorge Chérrez, investigado en el millonario desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Villavicencio le pidió que explicara de qué vivía. Serrano respondió que trabajaba como consultor internacional en seguridad. El argumento se debilitó cuando Villavicencio mostró copias de cheques firmados por Chérrez a favor de Christiansen. Uno de ellos, fechado el 13 de enero de 2018, ascendía a 230.000 dólares. Hasta ahora nunca ha explicado este nexo.

Semanas después, el 11 de abril de 2018, Christiansen y Rommy Vallejo, exsecretario de Inteligencia del correísmo, constituyeron la firma Investment Natural Group LLC. El vínculo entre Serrano, Christiansen y Vallejo se mantuvo con el paso de los años. Durante el correísmo, Serrano y Vallejo ya habían sido señalados por presuntas operaciones de espionaje contra opositores políticos.

En marzo de 2025, sus nombres volvieron a aparecer en una denuncia relacionada a la compra de chalecos antibalas. La empresa High End Defense Solutions LLC aseguró que detrás de un falso escándalo estuvieron La Posta y la pareja Serrano–Christiansen. El medio difundió imágenes en las que se afirmaba que la supuesta fábrica de chalecos en Estados Unidos no existía.

Investment Natural Group LLC, creada el 11 de abril del 2018, figuran como representantes Christiansen y Rommy Vallejo, exsecretario de Inteligencia. Cortesía

Otra vez aparece su amigo Rommy Vallejo, exsecretario de Inteligencia

La compañía rastreó quién grabó los videos. El 27 de febrero de 2025 identificó un vehículo sospechoso en los exteriores de la planta: un Mercedes Benz GLE 53 blanco, con rines negros y placas AN7 3DZ de Florida, registrado a nombre de Christiansen.

En la residencia de la empresaria también se encontró otro auto estacionado: un Mercedes Benz C300 blanco, placas IVF-F69 de Florida, cuyo propietario es Rommy Vallejo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!