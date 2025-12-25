Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

El juez ordenó que el Estado presente a Jorge Glas en la audiencia de habeas corpus correctivo

El exvicepresidente orge Glas Espinel en su celda, en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Daniel Valverde, juez penal de La Libertad, ordenó que el Estado traslade “de cuerpo presente” al exvicepresidente Jorge Glas a la audiencia de habeas corpus convocada para este viernes 26 de diciembre de 2025. La diligencia servirá para analizar su situación jurídica y las condiciones en las que permanece privado de libertad en la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

La disposición fue emitida por Valverde, quien admitió a trámite un habeas corpus correctivo planteado por la defensa del exmandatario. En su providencia, el magistrado recordó que la naturaleza de esta garantía constitucional obliga a que la persona privada de libertad comparezca ante la autoridad judicial, ya sea de forma física o mediante conexión telemática, bajo responsabilidad del Estado.

Exministro de Noboa explica cercanía de Fausto Jarrín al Gobierno: "Tiene contactos" Leer más

La audiencia fue fijada para las 11:00 del viernes y se desarrollará en modalidad mixta. El juez ordenó al director del centro penitenciario donde se encuentra recluido Glas, trasladado allí el 10 de noviembre de 2025, realizar todas las gestiones necesarias para asegurar su presentación. Advirtió, además, que el incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

RELACIONADAS Exjuez Emerson Curipallo recibe cuarta sentencia de cárcel por prevaricato

Junto con la convocatoria, el juez dictó medidas cautelares inmediatas orientadas a proteger la vida, integridad y salud del exvicepresidente. Dispuso que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) coordinen acciones urgentes y, si existe una recomendación médica debidamente sustentada, se proceda a su traslado a una casa de salud pública.

La defensa de Glas plantea la demanda

Para sustanciar la audiencia, también fueron convocados el ministro del Interior y el director general del SNAI, quienes deberán remitir el expediente penitenciario completo y la documentación médica actualizada de Glas.

"Jorge Glas cumplió condena pero sigue preso": su defensa denuncia deterioro de salud Leer más

La defensa sostiene que la situación de salud del exvicepresidente requiere atención inmediata. Un día antes de que se admita a trámite el recurso, la abogada Sonia Vera informó que un informe médico reciente advierte la necesidad de una hospitalización urgente e impostergable.

RELACIONADAS Estos son los conflictos de intereses que cercan a Mario Godoy

Vera añadió que el 24 de diciembre la defensa recibió dos notificaciones judiciales relevantes: la primera, relacionada con la entrega de la sentencia escrita del caso Reconstrucción de Manabí, dictada oralmente en junio de 2025; y la segunda, la admisión formal del habeas corpus, luego de que la Corte Provincial de Santa Elena se declarara incompetente y remitiera el expediente a sorteo.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ