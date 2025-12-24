"Jorge Glas cumplió condena pero sigue preso": su defensa denuncia deterioro de salud

La abogada advierte que Jorge Glas enfrenta riesgo, con condiciones que vulneran medidas de la CIDH y la Corte IDH

La abogada Sonia Vera, integrante de la defensa internacional del exvicepresidente Jorge Glas, denunció públicamente que su cliente permanece privado de libertad pese a haber cumplido el 100% de la condena acumulada en los casos Odebrecht y Sobornos el pasado 2 de octubre de 2025.

(Te invitamos a leer: Glas como trofeo y el remezón penitenciario en vísperas de la consulta popular 2025)

Según Vera, la continuidad de la detención se sostiene en un proceso cuestionado: el caso “Reconstrucción de Manabí”, cuya sentencia de primera instancia aún no ha sido notificada por escrito, lo que impide presentar una apelación.

El 22 de diciembre, la defensa solicitó un hábeas corpus correctivo, argumentando que la situación actual no corresponde a un cumplimiento de pena, sino a un escenario que —según sus palabras— “crea las condiciones para dejarlo morir”. Vera subrayó que la falta de notificación de la sentencia escrita constituye una vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso.

John Reimberg rechazó las denuncias sobre un supuesto deterioro físico y emocional del exvicepresidente Jorge Glas. Cortesía

Estado físico y emocional de Jorge Glas

La abogada relató que en una reunión telemática reciente encontró a Glas “más debilitado, más angustiado, más resignado”. Aseguró que esa resignación representa un riesgo adicional para su salud. También denunció que las visitas virtuales con su equipo legal carecen de confidencialidad, al estar sujetas a vigilancia, lo que comprometería la defensa técnica.

(Te puede interesar: Jorge Glas registra más de cuatro atenciones médicas en prisión, según Reimberg)

Un informe de valoración médica integral emitido en Santo Domingo el 22 de diciembre por un especialista en Medicina Interna concluyó que Glas requiere hospitalización inmediata. El documento se enmarca en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), vigentes desde octubre de 2025.

El informe describe un cuadro clínico de deterioro progresivo:

Restricción de acceso a agua potable, con consumo directo del grifo.

Inestabilidad al ponerse de pie, con riesgo de caídas graves.

Pérdida de masa muscular y desnutrición probable, acompañada de anemia.

Administración de medicación sin control sanitario adecuado y con riesgos de polifarmacia.

Condiciones ambientales adversas en una instalación en construcción, sin área médica mínima.

Evaluaciones médicas realizadas sin privacidad ni condiciones básicas.

Vera afirmó que la permanencia de Glas en esas condiciones constituye “trato cruel, inhumano y degradante” y que existe un riesgo vital inmediato. Exigió su hospitalización urgente y la garantía de condiciones mínimas: acceso a agua segura, alimentación suficiente, atención médica con privacidad, control estricto de medicación, visitas familiares y confidencialidad plena con su defensa.

El 2 de octubre de 2025, Jorge Glas cumplió el 100% de su condena acumulada por los casos Odebrecht y Sobornos.

Y aun así —siendo inocente— sigue preso.

¿Con qué lo sostienen? Con un expediente fabricado: el caso “Reconstrucción de Manabí”, sentenciado en primera instancia, pero… — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) December 23, 2025

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ