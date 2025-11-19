Jorge Glas registra más de cuatro atenciones médicas en prisión, según Reimberg

No hay daños en la salud. El ministro del Interior, John Reimberg, rechazó este 19 de noviembre las denuncias sobre un supuesto deterioro físico y emocional del exvicepresidente Jorge Glas, quien permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. La defensa del político correísta había alertado que su cliente se encuentra “extremadamente debilitado” y bajo condiciones “incompatibles con la vida”, según una reunión telemática realizada el martes 18 de noviembre.

“Jorge Glas ha tenido más de cuatro visitas médicas en este corto tiempo y ha recibido la atención necesaria”, afirmó Reimberg en entrevista con Teleamazonas. El funcionario insistió en que el centro penitenciario “no es un centro vacacional, es una cárcel de máxima seguridad”, en respuesta a las críticas sobre falta de agua potable, alimentación y condiciones insalubres denunciadas por la abogada Sonia Vera.

La Cárcel del Encuentro, inaugurada parcialmente la semana pasada, alberga a más de 300 internos considerados de alta peligrosidad, trasladados desde otros recintos como parte de la estrategia gubernamental para reducir la violencia carcelaria. Según Reimberg, el complejo cuenta con servicios médicos “a cinco pasos” y presenta un avance superior al 40 % en su construcción.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de cuestionamientos del correísmo y llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la salud y vida del exvicepresidente, quien padece varias enfermedades crónicas. La defensa sostiene que Glas permanece encerrado 24 horas al día, sin acceso a agua potable y con condiciones precarias para dormir, lo que ha generado preocupación en su entorno familiar y político

Traslado de Jorge Glas forma parte del plan de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa. X: @DanielNoboaOk

Madre de Jorge Glas pide traslado a hospital

Norma Espinel, madre del exvicepresidente Jorge Glas, pidió al presidente Daniel Noboa que ordene su traslado inmediato a un centro de salud. Señaló que Glas enfrenta varias afecciones médicas y advirtió que su permanencia en la nueva cárcel de máxima seguridad representa un riesgo para su bienestar.

El pronunciamiento circuló en un video difundido por Sonia Vera, abogada de Glas, que vive en España. En ese mensaje, Espinel responsabilizó al Gobierno por el deterioro físico del exfuncionario, quien permanece recluido en la denominada Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, inaugurada esta semana como parte del nuevo modelo penitenciario impulsado por el Ejecutivo.

La reubicación de Glas ocurrió días después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispusiera medidas para garantizar su integridad. A pesar de ello, el exvicepresidente fue llevado junto con cerca de 300 internos considerados de alta peligrosidad. Las imágenes de la operación —difundidas por el propio Gobierno— generaron críticas de sectores políticos, especialmente del correísmo.

Hoy me reuní telematicamente con @JorgeGlas, lo encontré extremadamente debilitado, angustiado y con una resignación que golpea. Lo que está viviendo no es una detención, es un escenario de deterioro acelerado, incompatible con la vida y con cualquier estándar mínimo de… — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) November 18, 2025

