Sunderland vs. Manchester City: canal, hora, alineaciones y cómo ver EN VIVO

Candidato al título y revelación del semestre chocan en un duelo clave que marca la mitad de la Premier League

Manchester City busca una victoria para recortar distancia con el líder de la Premier League.

Este jueves 1 de enero de 2026, la Premier League ofrece un partidazo imperdible: Manchester City visita al Sunderland, revelación del primer semestre. El duelo corresponde a la jornada 19 y marca el cierre de la primera mitad del campeonato inglés.

El Sunderland, recién ascendido, vive una campaña soñada tras casi una década fuera de la élite. Séptimo con 28 puntos, aspira al quinto lugar si vence al City. Ya sorprendió al derrotar a Chelsea y Newcastle en casa.

Será la primera vez que Sunderland y Manchester City se enfrenten en Premier League desde marzo de 2017. El Stadium of Light se prepara para uno de los partidos más esperados de la temporada, con ilusión local y máxima exigencia competitiva.

Manchester City, en franca recuperación

Erling Haaland es la principal amenaza goleadora del Manchester City. Cortesía

El equipo de Pep Guardiola dejó atrás un inicio irregular y fue el más efectivo de diciembre. Viene de un triunfo agónico ante Nottingham Forest, está en semifinales de la Carabao Cup y busca consolidar su repunte como visitante.

Manchester City suma 40 puntos y tiene un partido menos que el líder Arsenal, que registra 45. Un nuevo triunfo fuera de casa le permitiría quedar a solo una victoria de la cima y reafirmar su candidatura al título.

Alineaciones probables

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Silva, Nico, Reijnders; Cherki, Haaland, Foden

Detalles para ver EN VIVO Sunderland vs. Manchester City

Día: jueves 1 de enero

Hora: 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Dónde: Estado de Luz, Sunderland

Canales de TV y streaming: ESPN y Disney Plus

