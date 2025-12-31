Michael Morales vuelve a vestirse de viuda y recorre las calles de Pasaje

El peleador orense encabezó una caravana por las calles de Pasaje, en la provincia de El Oro

El peleador ecuatoriano de la UFC, Michael Morales, encabezó una caravana en Pasaje, El Oro.

Alrededor de las 15:10, el peleador orense de la UFC, Michael Morales, salió a las calles de Pasaje vestido de viuda. El deportista encabezó una caravana que llamó la atención de moradores y conductores.

Morales estuvo acompañado por amigos de su barriada, quienes también se disfrazaron de viudas. Junto a ellos avanzó una caravana de motorizados que recorrió varios sectores del cantón.

El peleador iba subido en una camioneta roja, desde donde saludaba y compartía con quienes se cruzaban en su camino.

Te invitamos a leer | ¿Qué pasa con Nicki Minaj y por qué piden su deportación?

Una tradición que se viraliza

Morales se sumó así a una de las tradiciones más representativas del país en el último día del año: vestirse de viuda como parte del ritual del Año Viejo.

Tal como lo había anticipado en una entrevista para UFC en Español, el deportista decidió repetir la experiencia. El video de su recorrido comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

En Ecuador, esta costumbre consiste en que hombres se disfracen de viudas y pidan dinero en las calles en representación del “Año Viejo”, horas antes de su quema.

Ya lo hizo en 2024 y lo repitió en 2025

Michael Morales ya había participado en esta tradición en 2024, cuando causó sensación por su vestimenta y actitud. En aquella ocasión usó un vestido negro, aretes, cadena y gafas, mientras pedía dinero y enviaba besos a los conductores.

Este año, el artista marcial mixto volvió a vestirse de viuda la tarde de este 31 de diciembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!