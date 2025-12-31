¿Qué pasa con Nicki Minaj y por qué piden su deportación?

La causa: su apoyo político a Trump y la defensa de su esposo, el registrado delincuente sexual Kenneth Petty.

Una petición en la plataforma Change.org que exige la deportación de Nicki Minaj a Trinidad y Tobago ha superado las 70,000 firmas y se ha viralizado en los últimos días. La campaña, titulada "Deporten a Nicki Minaj a Trinidad", cobró fuerza tras la polémica aparición de la rapera en el evento Turning Point USA de Erika Kirk, donde elogió al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance.

La petición fue iniciada por un usuario bajo el seudónimo "Pedonika Minaj", un apodo que parodia el término "Barb" (como se llama a sus fans) pero también hace referencia al estatus de registrado sexual de su esposo, Kenneth Petty. La descripción del documento acusa a Minaj de "estar en una espiral fuera de control" y de mostrar "psicosis".

Los motivos de la petición

La campaña esgrime dos argumentos centrales para justificar su solicitud de deportación:

Su postura política y apoyo a trump: El catalizador inmediato fue su participación en el AmericaFest de Turning Point USA, donde declaró: "Esta administración está llena de gente con corazón y alma... Amo a ambos [Trump y Vance]". Este posicionamiento público, que la ha llevado a ser apodada "Nicki MAGAJ" por sus críticos, generó un fuerte rechazo en parte de la industria y el público, llevando a figuras como el comentarista Joe Budden a distanciarse de ella.

Su matrimonio y defensa de Kenneth Petty: La petición dedica una parte importante a criticar su relación con Petty, condenado por intento de violación en 1995 e incluido en el registro de delincuentes sexuales. Incluye 16 fotos de archivo policial de Petty y acusa a Minaj de "defenderlo ferozmente" y de haber "intimidado y amenazado a sus víctimas", mostrando –según el texto– un "desprecio flagrante por la ley".

La petición también menciona su guerra pública con Jay-Z y Roc Nation a inicios de año –donde la rapera acusó al magnate de intentar marginarla y de deberle 20 millones de dólares por su participación en TIDAL– como otro ejemplo de su "comportamiento errático".

Contexto legal y reacciones

Aunque la petición ha ganado tracción simbólica, los expertos en inmigración señalan que no tiene validez legal para iniciar un proceso de deportación. Las decisiones de deportación en Estados Unidos son competencia exclusiva de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y requieren causas legales específicas, como la comisión de ciertos delitos graves o violaciones de visa.

Nicki Minaj, quien nació en Trinidad y Tobago y se mudó a Nueva York siendo adolescente, obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2024, según confirmó en sus redes sociales. Este estatus hace que una deportación sea un escenario aún más remoto.

Hasta el momento, Nicki Minaj no se ha pronunciado sobre la petición. Tampoco hay una respuesta oficial del gobierno de Trinidad y Tobago ante la consulta mediática sobre si "la recibiría con los brazos abiertos".

El caso evidencia la intensa polarización cultural y política actual, donde la postura pública de una celebridad puede desencadenar campañas de rechazo masivo. Más allá de su impacto legal real, la petición funciona como un termómetro del malestar de un sector del público hacia la transformación política de la estrella del rap.

