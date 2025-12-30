Rituales de fin de año que arrasan en redes: para atraer amor, dinero y viajes

Las prácticas tradicionales como la prenda roja, la maleta y las lentejas se viralizan como símbolos de buena suerte

Varias de las cábalas favoritas se deben hacer en el cambió exacto del año nuevo.

Cada cierre de año viene acompañado de tradiciones que se repiten en hogares de Ecuador y otros países de la región. Con la llegada del 31 de diciembre, los rituales de Año Nuevo vuelven a ocupar un lugar central, impulsados ahora por su viralización en redes sociales como TikTok, donde creadores de contenido comparten prácticas asociadas al amor, la prosperidad y los nuevos comienzos.

En los últimos días, varios videos han acumulado miles de visualizaciones al recopilar los rituales más populares para despedir el año en TikTok. Aunque no tienen respaldo científico, estas acciones forman parte del imaginario colectivo y se mantienen vigentes como una forma simbólica de cerrar ciclos y proyectar deseos para el año que inicia.

Billete doblado en el zapato

Uno de los rituales más difundidos consiste en colocar un billete doblado dentro del zapato derecho antes de la medianoche. La creencia popular señala que este gesto simboliza estabilidad económica y abundancia durante el nuevo año, especialmente en temas laborales y financieros.

Prenda roja para atraer el amor

El uso de ropa interior roja sigue siendo uno de los rituales más extendidos. Según la tradición, este color está asociado al amor, la pasión y los vínculos afectivos, por lo que se utiliza como una forma simbólica de atraer relaciones o fortalecer las existentes.

Maleta llena para los viajes

Para quienes desean un año con movimiento y nuevas experiencias, caminar alrededor de la casa con una maleta llena es uno de los rituales más repetidos. Esta práctica representa la intención de viajar, conocer nuevos destinos o concretar mudanzas y cambios importantes.

Morder canela

La canela aparece como un elemento recurrente en rituales energéticos. Morder un trozo de canela o soplarla al aire se asocia con la atracción de prosperidad, oportunidades y buena suerte para el año que comienza.

Romper loza

Romper un plato o una loza vieja simboliza el cierre de ciclos y la liberación de cargas del año que termina. Este ritual se realiza con la intención de dejar atrás conflictos, preocupaciones o situaciones que ya no se desean repetir.

Meterse debajo de la mesa

Uno de los rituales más comentados en redes sociales consiste en colocarse debajo de la mesa durante los últimos segundos del año. En el imaginario popular, esta acción está relacionada con atraer una nueva relación sentimental o consolidar la vida amorosa.

Comer lentejas

Las lentejas, asociadas históricamente con la abundancia, se consumen al iniciar el nuevo año para atraer prosperidad económica. En algunos casos se comen directamente; en otros, se colocan en los bolsillos o se lanzan al aire como símbolo de buenos ingresos.

Más allá de su origen o efectividad, estos rituales reflejan una necesidad compartida: comenzar el año con esperanza, intención y sentido de renovación. En Ecuador, estas prácticas conviven con las tradiciones familiares y se adaptan a los nuevos lenguajes digitales, consolidándose como parte del ritual colectivo de despedida del año.

