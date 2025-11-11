Portal 11/11/2025: Ritual para manifestar amor y prosperidad

Manifiesta con Jupiter en retrógrado y Venus en Capricornio para atraer amor, abundancia y propósito

Algunas fechas resuenan con una magia especial. El 11 de noviembre es una de ellas. Es un día que parece detener el tiempo, un momento cargado de un significado invisible. Ver 11:11 en el reloj no es una simple coincidencia; es un guiño del universo.

Este 2025, el portal 11/11 no es solo otra fecha simétrica. Es una alineación energética única, una puerta que se abre a la intención, la intuición y la manifestación. Es la invitación del cosmos a alinearte con la vida que estás destinado a vivir.

¿Por qué el 11/11 es un Portal tan poderoso?

En numerología, el 11 es un Número Maestro. Representa un canal directo entre lo humano y lo divino, la intuición y el despertar espiritual. Cuando este número se duplica, como en el 11/11, su potencia se amplifica. Imagina dos portales frente a frente, invitándote a cruzar.

Este año, la energía se intensifica porque el 11/11 cae en un Año Universal 9 (2+0+2+5=9). El 9 simboliza el cierre de ciclos y la transformación. Este portal no sólo pregunta "¿Qué quieres?", sino "¿Quién te estás convirtiendo?". Es una oportunidad dorada para soltar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo.

La energía cósmica del 11/11/2025: Un momento para la reflexión interna

El cielo apoya este tema de crecimiento interior. El mismo 11 de noviembre, Jupiter inicia su fase retrógrada en Cáncer.

Júpiter retrógrado: El planeta de la expansión nos invita a crecer hacia adentro. En lugar de buscar más en el mundo exterior, el llamado es a reflexionar, confiar en nosotros mismos y sanar emocionalmente.

Júpiter en Cáncer: Este signo, vinculado al hogar y el corazón, enfatiza la necesidad de revisar nuestras bases emocionales. ¿En qué creemos realmente? ¿Nos sentimos seguros y en paz?

Además, Venus en Capricornio agrega un tope de realidad. Recuerda que el amor y la prosperidad genuinos se construyen con bases sólidas, paciencia y trabajo honesto. Es la combinación perfecta para soñar en grande con el 11/11 y construir con paso firme con Venus.

El ritual de los 12 deseos para el portal 11/11

Este año, la energía pide simplicidad y profundidad. En lugar de muchas actividades, un solo ritual poderoso puede marcar la diferencia. Se trata del Ritual de los 12 Deseos, una práctica que equilibra la entrega con la acción.

Paso 1: La Preparación (Tu Tarea)

Busca un momento de calma. Con tu diario, escribe una lluvia de ideas de todo lo que deseas manifestar. No te limites. Luego, de esa lista, selecciona los 12 deseos que más resuenen con tu corazón en este momento. La clave es la autenticidad.

Paso 2: Escribir los 12 Papelitos

El 11 de noviembre (o cualquier día hasta el 12 de diciembre), prepara:

12 trozos pequeños de papel.

Una pluma.

Una caja o frasco.

Escribe cada deseo en un papelito, con frases claras y en positivo. Por ejemplo: "Tengo una relación amorosa y recíproca" o "Mi trabajo me provee abundancia y satisfacción". Dobla todos los papeles de forma idéntica y colócalos en la caja.

Paso 3: El Ritual de la Entrega (Los 11 Días Clave)

Aquí está la esencia mágica. Durante los siguientes 11 días, saca un papelito al azar de la caja. No lo abras. Sosténlo, cierra los ojos y di en silencio: "Entrego esto al universo. Confío en que se manifestará para mi mayor bien". Luego, quema el papel de forma segura.

Este acto de soltar sin saber qué deseas quemar entrena tu fe y libera el apego. Es tu declaración de confianza total.

Paso 4: El Deseo de Acción (El Número 12)

Al undécimo día, quedará un solo papelito en la caja. Este sí lo abres. Este es el deseo con el que el universo te pide que colabores de forma activa.

Guárdalo en tu diario y debajo escribe: "Me comprometo a trabajar hacia este sueño con acción, fe y perseverancia". Convierte este deseo en pasos concretos. Este es tu contrato sagrado entre tu intención y tu esfuerzo.

Cierra el ciclo con gratitud

El 12 de diciembre (12/12), toma un momento para agradecer. Cierra el ciclo con gratitud por los deseos entregados y por los que están en camino. Si guardaste las cenizas, libéralas en la tierra o al viento como un acto simbólico de regreso al universo.

Una invitación a confiar

El portal 11/11 es más que un ritual; es una invitación a reconectar con tu esencia. Es un recordatorio de que la verdadera manifestación nace de la alineación entre tu corazón, tus acciones y la inteligencia del cosmos.

Toma una respiración profunda y susurra tu intención. Confía. En algún lugar entre tu corazón y el universo, algo hermoso ya comenzó a moverse.

