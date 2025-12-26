Consejo Directivo del IESS opera incompleto y sin la voz de afiliados y jubilados

En las manos del CNE y la Procuraduría buscan la salida para la falta de su vocal, dicen FUT y Conasep

En el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe haber tres sillas. Pero, desde hace dos meses y una semana (18 de octubre del 2025), solo dos sillas están ocupadas por la vocal delegada de los empleadores y el representante del presidente Daniel Noboa. Alrededor de 4.8 millones de afiliados al Seguro General y Campesino, así como jubilados, no tienen voz ni voto.

Pese a que el Gobierno del IESS debe ser tripartito, el 9 de noviembre, el procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, validó el hecho de que solo con dos de los tres vocales se instale el Consejo Directivo. Y aún peor: con la mayoría se puede aprobar cualquier decisión; y en caso de empate entre las posiciones del delegado del Ejecutivo y la representante de los trabajadores, el primero puede usar su voto dirimente.

Así, Edgar Lama, expresidente, tuvo dos votos a favor de aprobar el acuerdo con HealthBird, que tras las denuncias de la prensa quedó en el aire.

Paulina Guerrero, exvocal de los afiliados, no ve un escenario en el que Asamblea o Ejecutivo viabilicen la elección del delegado de los asegurados activos, trabajadores, y jubilados. “Desde el Gobierno de Rafael Correa y mucho antes incluso, en el de Abdalá Bucaram, no les ha interesado que exista esa vocalía”.

A los gobiernos no les interesa contar con vocal de los afiliados y jubilados

Hace más de 10 años, Guerrero fue removida porque se opuso a la eliminación del 40 % del aporte estatal al Seguro. A ella le preocupa no solo que se decida cualquier cosa, sin la voz y el voto de los “dueños del IESS”.

En el caso HealthBird no hubo un trabajo de fiscalización, que es la esencia de los vocales, subraya. Insiste en que no interesa destrabar el problema de la elección, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría organizar algo digital, sin mucho presupuesto.

Los trabajadores acudieron al CNE, en busca de respuestas sobre elección de su vocal en el IESS

El martes 23 de diciembre del 2025, Edwin Bedoya, presidente del FUT, acudió al CNE, para pedirles que elaboren el reglamento para la elección universal del vocal de afiliados y jubilados. El encargado del área jurídica les indicó que ante la acefalía en el IESS se debe consultar al Procurador.

Los trabajadores señalan que la vocal de los empleadores fue nombrada con reglas anteriores a la reforma a la Ley de Seguridad Social. Plantean que la otra lista, que en el 2022 fue calificada por la Superintendencia de Bancos, ocupe la silla vacía. Ramiro García era su candidato entonces.

Luego Richard Gómez, del CUT, gracias al dictamen de un juez, llegó al Consejo Directivo. En agosto se fue a Miami y no ha regresado, en medio de supuesto desfalco al CNEL. “Nos dijeron que el CUT les puso acción de protección en Manabí y la Amazonía en esa época”.

Acudimos al CNE, que nos dijo que consultarán a la Procuraduría. Creemos que solo debe decir con qué reglamento se elige al vocal de los afiliados y jubilados. Edwin Bedoya/ presidente del FUT

Otras organizaciones de trabajadores buscan tomar acciones frente a falta de delegado

El FUT no descarta una acción de protección si la Procuraduría diera paso a “una ilegalidad”. Además, Remigio Hurtado, de la Confederación de Servidores Públicos, anunció que se reunirán con otros gremios y convocarán a la Conaie pues “en otros gobiernos se ha dicho ‘roban pero hacen obras, acá no hay ni obras”.

No descartan acciones en las calles para reclamar derechos y coordinaciones para defender la vocalía de los asegurados.

"Supimos que organizaciones cercanas al Gobierno pretenden reunirse y elegir a su vocal del IESS. Sería ilegal. La Asamblea no ha seguido el tema", dijo Remigio Hurtado.

Los dirigentes de organizaciones de trabajadores se mantienen en alerta por la declaración del gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP). Ronald Spina aseguró que “tendrán una nueva oferta, (luego de HealthBird), para la transformación digital”. Es decir que podrían tomar nuevamente una decisión de ese tipo sin el voto de un vocal que los represente ante el Consejo Directivo del Seguro Social.

