Directivos de CNT dieron a conocer detalles del lanzamiento de 5G
Ronald Spina, gerente general de CNT EP, habló sobre un pago a HealthBird.Liz Briceño / Expreso

HealthBird y CNT: Spina confirma pago de $ 111.000 y desmiente versión de “0 dólares”

El gerente de la empresa estatal adelantó que tendrán una "nueva oferta, para satisfacer la necesidad del IESS"

  • Mariela Rosero Ch.

Ronald Spina, gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), afirmó que la empresa estatal pagó USD 111.000 a HealthBird. La declaración contradice lo dicho por José Neira, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y secretario general de Integridad Pública, quien días atrás señaló que CNT no desembolsó recursos en ese acuerdo.

Neira, días atrás, sostuvo que en el contrato entre CNT EP y HealthBird se invirtieron "cero dólares" y reiteró que no se trataba de un contrato de compra pública. Afirmó también que no había nada adjudicado.

Hace 10 días, el 8 de diciembre del 2025, en un comunicado, CNT EP señaló: "El acuerdo no generó ningún tipo de impacto presupuestario para Ecuador" y también comentó que han sido objeto de "versiones imprecisas y señalamientos injustificados". Se entiende que se referían al acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). HealthBird se iba a encargar del desarrollo tecnológico de una aplicación para organizar citas médicas, entre otras actividades.

"Por el contrato del IESS no pagamos nada. Solamente hemos pagado 111.000 dólares, al principio, por un acuerdo comercial y es para trabajar el desarrollo. Trabajamos sobre una licencia para trabajar una app y eso tuvo un costo total de 111.000", dijo Ronald Spina, en Radio Centro.

César Córdova, defensor del Pueblo, debe hacer el control a la declaratoria de reserva, según la Lotaip

Contrato CNT–HealthBird: Defensoría y Asamblea pueden intervenir por reserva 15 años

Leer más


​¿Qué más dijo el gerente de CNT EP sobre HealthBird?

Ronald Spina no admitió lo grave de que un contrato por 37.7 millones de dólares sea manejado con opacidad, al declararlo reservado o confidencial.  

A Carlos Vera le dijo: "El daño más importante no lo hicimos nosotros sino esos periodistas que mentían y esos políticos que trabajan en impedir y no hacer porque la necesidad es lo más importante, necesidad de transformar el sistema hospitalario, es una necesidad real y la Contraloría ya había informado".

Asimismo, Spina dijo: "Se va HealthBird porque ellos decidieron salir, pero nosotros vamos a seguir adelante en la transformación digital y vamos a tener una nueva oferta para satisfacer esa necesidad que tiene el IESS, que tiene el pueblo ecuatoriano porque es de todos".

Spina no manifestó su preocupación porque la prensa no ubicó oficinas en Miami ni en Quito de la startup de Estados Unidos, entre otros cuestionamientos.

