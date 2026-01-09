José Cevallos retorna a Barcelona SC y fortalece la portería amarilla en 2026

José Gabriel Cevallos vuelve a Barcelona en el mejor momento de su carrera. El Ídolo refuerza el arco con experiencia local

José Gabriel Cevallos vuelve al lugar donde todo comenzó. El arquero ecuatoriano regresará a Barcelona SC para la temporada 2026, luego de firmar uno de los mejores años de su carrera defendiendo el arco de Macará. A los 27 años, el golero retorna al Ídolo con mayor temple, recorrido y la convicción de estar listo para asumir un desafío mayor.

En la temporada 2025, Cevallos fue titular en 20 partidos oficiales con el cuadro ambateño, mostrando regularidad, liderazgo y solvencia bajo los tres palos. Su rendimiento no pasó desapercibido y Barcelona decidió apostar por un arquero que conoce la casa y llega en plena madurez futbolística.

José Contreras arquero venezolano que seguirá en Barcelona SC. Cortesía BSC

Cevallos viene de hacer un buen año en Macará

El regreso de Cevallos se da en un contexto de renovación en la portería amarilla. Compartirá puesto con el venezolano José Contreras, mientras la salida del uruguayo Ignacio de Arruabarrena está prácticamente definida. La dirigencia torera apunta a fortalecer una posición clave con competencia interna y protagonismo de talento nacional, pensando en LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

Más allá del apellido, José Gabriel ha construido su propio camino. Pasó por América de Quito, Olmedo, Guayaquil City y encontró continuidad en Macará durante las últimas dos temporadas. Es hijo de José Francisco Cevallos, histórico arquero y referente de Barcelona SC, pero su regreso no responde a la nostalgia, sino al presente que lo respalda.

Guayaquil y Quito tendrán su Noche Amarilla

El campeón del mundo, David Trezeguet en la Noche Amarilla 2025. Cortesía BSC

Mientras el plantel se prepara para un año exigente, El 31 de enero, será la Noche Amarilla en el estadio Monumental y los equipo amarillo también alista su tradicional Noche Amarilla versión Quito, el viernes 13 de febrero en el estadio Olímpico Atahualpa, un día antes de San Valentín. “La única noche en la que brilla el sol llega a Quito”, anuncia el club, prometiendo música, sorpresas y pasión torera.

