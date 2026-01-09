LigaPro 2026: ¿Cuándo se publicarán los enfrentamientos del campeonato ecuatoriano?

La dirección de competiciones del torneo planifica los primeros duelos. No obstante, aún hay un detalle por resolver

LigaPro 2026 tendrá el regreso de Guayaquil City a la Serie A y el debut de Leones FC.

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador oficializó el calendario para la temporada 2026, un año que estará marcado por la alta exigencia competitiva y el protagonismo de la selección nacional en la vitrina global. El inicio de la Serie A se ha fijado para el viernes 20 de febrero, proyectando su cierre entre el 13 y el 20 de diciembre, dependiendo de la distribución de las jornadas de mitad de semana.

Para fortalecer las plantillas de cada uno de los clubes, se han establecido dos periodos de transferencias: el primero, del 5 de enero al 29 de marzo, y una segunda ventana del 6 de julio al 6 de agosto, permitiendo a las instituciones inscribir oficialmente a sus refuerzos, tal como ya se adelantó el vigente campeón Independiente del Valle (IDV).

El eje central de este calendario será la paralización de un mes debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Dado que Ecuador aseguró su clasificación directa tras una sólida eliminatoria, la LigaPro detendrá sus actividades del 31 de mayo al 1 de julio para cubrir la fase de grupos del certamen internacional.

Independiente del Valle es el campeón de la LigaPro 2025. Archivo

Este ajuste estratégico no solo busca evitar que los clubes se vean perjudicados por la convocatoria de sus figuras, sino que también facilita la organización de pretemporadas intermedias y partidos amistosos.

Bajo el formato de 30 fechas en una fase de todos contra todos, seguida de las definiciones por el título y los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana, el fútbol ecuatoriano se prepara para un ciclo de alta intensidad donde la gestión de las plantillas será clave para alcanzar la gloria nacional sin perder de vista el sueño mundialista.

¿Cuándo se conocen los primeros partidos de LigaPro 2026?



Por ahora, la dirección de competiciones de la institución organizadora del torneo, aún no revela una fecha exacta para la publicación de los enfrentamientos de los 16 equipos. Esto debe contemplarse con los ascendidos de la campaña anterior, pero se está a la espera quién será el otro acompañante de Guayaquil City y Leones FC (subieron por competencia) debido al descenso confirmado de El Nacional por incumplimientos administrativos.

