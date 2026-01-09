Rolando Vera en los 100 años de la San Silvestre: el homenaje al Chasqui de Oro

El ecuatoriano está en las páginas legendarias en el centenario de la carrera de Sao Paulo, Brasil

La mítica carrera de San Silvestre celebra un siglo de vida, transformándose desde aquella primera edición nocturna en 1925 hasta convertirse en el mayor referente del atletismo regional. En el marco de estos cien años, el atletismo mundial vuelve la mirada hacia la figura del ecuatoriano Rolando Vera Rodas, cuyo nombre aparece grabado con letras de oro en la historia de la competición.

El corredor cuencano no solo participó en esta tradición brasileña, sino que la dominó de forma única al encadenar cuatro victorias consecutivas entre 1986 y 1989, una proeza de consistencia que lo elevó al estatus de leyenda bajo el apodo del Chasqui de Oro.

Durante aquellos años de gloria, el triunfo de Vera en São Paulo no era solo un logro individual, sino un acontecimiento que paralizaba a todo el Ecuador cada 31 de diciembre y que servía de inspiración para que otras grandes capitales como Madrid o Bogotá replicaran el formato de la prueba.

La San Silvestre, la clásica carrera en Sao Paulo, Brasil, celebró su centenario el 21 de diciembre de 2025. CORTESIA

El legado de Vera, sin embargo, se extendió mucho más allá de las calles paulistas, acumulando éxitos en Juegos Panamericanos y Sudamericanos, además de defender la bandera nacional en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Esta trayectoria excepcional ha llevado a TV Brasil a situarlo como protagonista del documental conmemorativo ‘100 vezes São Silvestre’, donde se exalta su papel como símbolo de superación y unidad nacional.

Rolando Vera programa un evento para recordar sus logros en la carrera de la San Silvestre

Pese al reconocimiento internacional, Rolando Vera busca que la magnitud de este centenario sea valorada con la importancia que merece dentro de su propio país. Por este motivo, el exatleta liderará un evento conmemorativo el próximo 7 de febrero, una cita que congregará a medallistas olímpicos y figuras destacadas del deporte nacional.

El encuentro no solo servirá para celebrar cien años de historia atlética, sino para que las nuevas generaciones de deportistas puedan nutrirse de la experiencia de un hombre que demostró que el talento ecuatoriano es capaz de conquistar los escenarios más exigentes del planeta.

