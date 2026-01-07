Barcelona SC: Esto dijo Álvarez sobre Rescalvo en septiembre ¿Por qué se va el DT?

El presidente del Ídolo volvería a interrumpir un periodo del director técnico. Por esta razón Rescalvo dejaría el club

Sus discursos y acciones lo condenan en Barcelona. El 4 de septiembre de 2025, tras acumular malos resultados y poco convencimiento en el juego, el presidente Antonio Álvarez se empeñó en sostener que eran fieles a los procesos y que Ismael Rescalvo iba a seguir al mando de la dirección técnica pase lo que pase.

Lea también: ¿Qué pasó con Ismael Rescalvo? Cronología del adiós del DT de Barcelona SC

“El contrato es para honrarlo… El problema no es Rescalvo”, afirmó en ese momento el principal directivo torero.

Incluso el lunes 5 de enero de este año, la postura parecía firme. El comunicado oficial por el inicio de la pretemporada cerraba señalando que todo seguía conforme a la planificación del técnico ibérico. Sin embargo, la historia dio un giro apenas 24 horas después.

La noche del martes, el mismo comunicado fue modificado. La planificación seguía, sí, pero ahora bajo los lineamientos del director deportivo Matías Oyola. El cambio no fue casual: ya circulaba con fuerza la información sobre la inminente salida de Rescalvo.

Días antes, Álvarez le había ratificado a EXPRESO que estaba “convencido de que este es el camino que Barcelona debe tomar” y que el DT español podía sostener un proyecto “a mediano y largo plazo”.

Diego López fue ratificado por Antonio Álvarez para la temporada 2024, le extendió elcontrato y luego lo sacó del cargo. CORTESIA

“Barcelona tiene que mantener los procesos y no puede estar a cada rato cambiando técnicos”, decía el presidente. Hoy, la realidad apunta a otro volantazo en el banquillo del Ídolo.

Ecuador y su ciclo olímpico 2026: Las competencias que afrontarán los deportistas Leer más

Los números lo sentenciaron a Ismael Rescalvo



Pese a no cumplir los objetivos en la temporada pasada, todo indicaba que Rescalvo se mantendría en el cargo. Sin embargo, su salida lo convierte en el cuarto entrenador que pasa por Barcelona en las últimas dos temporadas. Antes desfilaron Diego López, Ariel Holan y Segundo Castillo. Ninguno de ellos logró cumplir su contrato.

A Rescalvo lo condenaron los números: no peleó el título, dejó escapar la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y dilapidó puntos decisivos, sobre todo en casa.

El español tomó al equipo en junio, cuando Barcelona era segundo en la tabla y estaba a solo un punto del líder, Independiente del Valle. Desde entonces dirigió 23 partidos de LigaPro 2025, cosechando 9 triunfos, 8 empates y 6 derrotas, un balance insuficiente para un club grande.

El técnico Ariel Holan llegó a Barcelona tras la salida de Diego López cortesía

Exdirigentes respaldan la salida de Ismael Rescalvo de Barcelona



EXPRESO consultó al exdirigente amarillo Carlos Rodríguez, quien fue directo al grano sobre la inestabilidad del club.

“Cuando pasa algo, lo peor es no hacer nada. En Barcelona se cometió un gran error: primero, traer a Rescalvo; segundo, ver que el equipo se iba cuesta abajo y no hacer nada. Ahora lo sacan y está bien. Es tarde, pero no queda de otra porque iba a hacer lo mismo o hasta menos”, opinó.

Lea también: Fórmula 1: Estos son los cambios que vienen en la competencia 2026

Rodríguez, no obstante, ve con optimismo la continuidad de Antonio Álvarez al frente del club. Sostiene que hoy es un dirigente con más experiencia, aunque considera que está siendo asesorado en la toma de decisiones. “Antonio no es un gil en cuanto a fútbol”, remarcó.

Antonio Álvarez ratificó la continuidad de segundo Castillo al mando de Barcelona SC cortesia

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, exvicepresidente de Barcelona y hermano del actual presidente del club amarillo, también se refirió al tema.

“Si se va el ‘profe’, un abrazo grande. La dirigencia lo respaldó hasta de más, creo yo, porque lamentablemente perdió 30 puntos en casa, aunque no todo es culpa de él”, argumentó.

Aquiles fue claro en lo que, a su criterio, le falta al equipo: “En Barcelona no solo se necesita jugar bonito. Hay que ser mañosos. Si vas ganando, parquea el bus y gana en casa”.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!