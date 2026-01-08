Willian Pacho: Autogol y Supercopa para el Paris Saint-Germain

Pese al gol en propia puerta del ecuatoriano, su equipo se repuso y se llevó la Supercopa de Francia en penales

El PSG de Willian Pacho se coronó campeón de la Supercopa de Francia.

Paris Saint-Germain (PSG) revirtió el resultado y volvió a celebrar. Con la presencia del defensor Willian Pacho, quien tuvo un desafortunado momento en el partido, derrotó en la definición por penales a Olympique de Marsella y se adjudicó la Supercopa de Francia 2026.

Fue un partido de ‘dientes apretados’. El delantero parisino Ousmane Dembélé fue el encargado de abrir el marcador cuando se jugaban 13 minutos del compromiso. Así se fueron al descanso, con la superioridad de los dirigidos por Luis Enrique.

En el tiempo complementario Mason Greenwood puso el empate en el 76’, lo que dio vida a Marsella en su intención de darle vuelta al resultado.

Autogol de Willian Pacho en la final de Supercopa

Pacho fue un 'hueso duro de roer' para el Marsella durante todo el partido, pero lamentablemente metió un gol en contra para su equipo. Cortesía

Lamentablemente para el ecuatoriano, llegó la acción por la que fue señalado. Tras un centro del rival por el costado izquierdo, Pacho metió la pierna con intención de rechazar la pelota, pero terminó enviándola adentro de su propio pórtico, en el 87’.

Cuando todo parecía estar cerrado, PSG no bajó los brazos y Gonçalo Ramos empató el cotejo (90’+5), dándole esperanza a su equipo y un respiro a Pacho.

Finalmente, en la tanda de penales, Paris Saint-Germain se impuso 4-1 y levantó una nueva Supercopa de Francia.

Willian Pacho, a pesar de su error que puso en apuros a los parisinos, sigue en lo más alto del balompié de Europa con su primer título del 2026. Este logro se suma a la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Intercontinental conseguidas el año anterior.

¿Cuántos títulos tiene Willian Pacho con el Paris Saint-Germain?

Esta sería la segunda Supercopa de Francia de Willian Pacho. En su primera temporada (2024-2025), formó parte del equipo que conquistó un cuádruple histórico: el Trophée des Champions (Supercopa de Francia) en enero de 2025 ante el AS Monaco, la Ligue 1 con una amplia ventaja en puntos, la Coupe de France con victoria ante el Reims, y la UEFA Champions League, donde fue titular en la final ganada 5-0 al Inter de Milán el 31 de mayo de 2025 en Múnich. Este último título lo convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la Liga de Campeones.

Tras el éxito europeo, el PSG añadió dos trofeos más en 2025: la Supercopa de Europa (UEFA Super Cup) en agosto, venciendo al Tottenham Hotspur en penales tras un empate 2-2, y la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre, superando al Flamengo de Brasil también en penales tras empatar 1-1.

Contando todos los títulos desde su llegada, Willian Pacho ya igualó a Felipe Caicedo como el segundo ecuatoriano con más títulos en Europa (7), acercándose cada vez más a Antonio Valencia, quien es líder en esta estadística son sus 10 trofeos conseguidos en el Manchester United.

Resumen del partido: PSG vs Olympique de Marsella | Supercopa de Francia

