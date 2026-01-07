¿Cuándo debuta Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026?

Los 'Canarios' empezarán su pretemporada con vistas a su primer enfrentamiento oficial del año en Copa Libertadores

Barcelona S.C. arrancará su temporada internacional el 18 de febrero recibiendo a Argentinos Juniors en el estadio Monumental a las 19:30 por la fase dos de la Copa Libertadores de América. Los 'Toreros' tendrán su participación numero 31 en el torneo de clubes más importante del continente.

RELACIONADAS Hinchas de Barcelona SC acompañan a Damián Díaz en su presentación con Guayaquil City

Barcelona tendrá que empezar su camino copero desde la fase dos del certamen al haber quedado en la tercera posición de la LigaPro 2025, por debajo de Liga de Quito (fase de grupos) e Independiente del Valle (campeón).

Te puede interesar: Damián Díaz se une oficialmente a Guayaquil City

La temporada anterior, los 'Amarillos' clasificaron a la fase de grupos de la competición continental después de superar a El Nacional en fase dos y a Corinthians de Brasil en fase tres, pero quedaron rezagados al ultimo lugar con cuatro puntos, por debajo de Independiente del Valle, Universitario de Perú y River Plate (ARG).

La vuelta del partido será en Argentina, en el estadio Diego Armando Maradona, propiedad de Argentinos Juniors, el 25 de febrero a las 19:30 hora Ecuador.

¿Cómo le ha ido a Barcelona en fases previas?

Barcelona clasificó a la fase de grupos de Copa Libertadores después de superar a El Nacional y Corinthians de Brasil. Miguel Canales / Expreso

Desde la actualización del formato en 2017 en el que se agregaron las fases previas, Barcelona Sporting Club las ha jugado en cuatro ocasiones: 2019, 2020, 2022, 2025. En dos de las ocasiones 'El Ídolo' pudo llegar a fase de grupos, siendo el único equipo ecuatoriano en conseguirlo desde la fase uno.

Barcelona SC inicia la pretemporada 2026 y César Farías toma fuerza como DT Leer más

En el 2019, los guayaquileños se enfrentaron ante Defensor Sporting (URU) en una serie donde pudieron haber clasificado por un global de 3-1, pero por la alineación indebida del colombiano Sebastián Pérez en el partido de ida, se les dio un resultado en contra por 3-0, lo cual dejó afuera al equipo ecuatoriano.

A año seguido, en el 2020, Bsc volvió a recaer en fase previa, esta vez arrancaría desde la fase uno del torneo. Pese a empezar desde el inicio del todo, Barcelona se hizo fuerte y eliminó a: Progreso en fase uno, Sporting Cristal en fase dos y Cerro Porteño en fase tres, clasificando así por primera vez a fase de grupos desde esa etapa del certamen. Los 'Amarillos' terminaron siendo coleros de su grupo por debajo de Flamengo de Brasil, Junior de Barranquilla (COL) e Independiente del Valle.

Dos temporadas después, Barcelona volvió a la fase uno del torneo, en donde estuvieron a un paso, o bueno, a un penal de clasificar a fase de grupos por segunda ocasión. Los del 'Astillero' eliminaron al Montevideo City Torque (URU) en fase uno y a Universitario de Perú en fase dos, pero se fueron eliminados de locales y en penales en fase tres contra un debutante, América Mineiro (BRA).

Llegamos a la ultima vez que Barcelona Sporting Club clasificó a fases previas, la cual fue en la temporada 2025, en donde los guayaquileños tuvieron que enfrentarse a un viejo conocido El Nacional, que llegaba desde la fase uno del certamen. Los 'Toreros' lograron eliminar a los apretados 'Militares' y luego golearon y aguantaron en Brasil para eliminar al poderoso Corinthians de Memphis Depay. Así los 'Amarillos' llegaron a fase de grupos donde no lograron mantener el nivel, y como ya se mencionó, se despidieron del resto de equipos desde lo más bajo de la tabla.

Para más contenido de calidad ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!