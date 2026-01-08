Joel Ordóñez a Liverpool: ¿Por qué no se define el fichaje del ecuatoriano?

El defensor central de Brujas aún no tiene definido su vinculación a la Premier League. Conoce qué es lo que ocurrió

Pese a ser uno de los nombres más codiciados del mercado belga, el futuro de Joel Ordóñez parece alejarse de Anfield, al menos por ahora. El zaguero ecuatoriano, pieza fundamental en el Club Brujas, ha despertado el interés del Liverpool de cara a este 2026; sin embargo, la operación se encuentra actualmente en punto muerto.

Lea también: Barcelona SC: Esto dijo Álvarez sobre Rescalvo en septiembre ¿Por qué se va el DT?

Según reportes del medio belga HLN, aunque los Reds han realizado un seguimiento exhaustivo mediante ojeadores, la directiva inglesa ha decidido priorizar otras opciones, como el neerlandés Sven Botman y mirar otras opciones en el mercado.

A esto se suma la postura del Brujas. El club no está dispuesto a desprenderse de su baluarte defensivo a mitad de temporada, priorizando la lucha por el título liguero.

Joel Ordoñez es titular fijo en la defensa de la selección de Ecuador. MIGUEL CANALES

Moisés Caicedo, otro reconocimiento en Chelsea: Esto ganó el ecuatoriano (Video) Leer más

Cabe recordar que no es la primera vez que una salida de Ordóñez se frustra. A inicios de 2025, un acuerdo con el Olympique de Marsella se desplomó luego de que el Brujas elevara sus pretensiones económicas hasta los 40 millones de dólares.

Con 21 años y 23 partidos disputados esta campaña, el ecuatoriano sigue consolidándose como una de las realidades más sólidas del fútbol europeo.

Puntos clave del estancamiento en el fichaje de Liverpool al escuatoriano Joel Ordóñez:

Competencia interna: El Liverpool analiza actualmente el perfil de Sven Botman y otros defensores como alternativas prioritarias.

Negativa del Brujas: El equipo belga ha declarado al jugador "intransferible" en este mercado de invierno para no comprometer sus aspiraciones al título.

Precedentes: El alto costo del jugador (tasado previamente en 40 millones de dólares) sigue siendo la principal barrera para los interesados.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!