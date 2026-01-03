Expreso
UEFA Champions League (15364977)
Moises Caicedo del Chelsea en el festejo de su primer gol en la Champions.TOLGA AKMEN

Moisés Caicedo, otro reconocimiento en Chelsea: Esto ganó el ecuatoriano (Video)

El volante tricolor fue premiado por los blues tras el memorable gol convertido en 2025. Mira de cuál anotación se trata

Lo que para muchos sería la culminación de una carrera, para Moisés Caicedo parece haberse convertido en un hábito anual. Por segunda temporada consecutiva, el mediocampista ecuatoriano ha sido galardonado con el premio al Mejor Gol del Año en el Chelsea FC, tras una votación masiva de la afición "Blue" que sucumbió ante su genialidad frente al Liverpool en octubre de 2025.

Niño Moi no solo recupera balones; ahora también colecciona obras de arte. El tanto premiado ocurrió en la jornada 8 de la Premier League en Stamford Bridge. Tras recibir una asistencia de Malo Gusto en la zona medular, Caicedo se deshizo de la presión de su excompañero Alexis Mac Allister con una elegancia asombrosa.

Con el espacio justo, el tricolor soltó un derechazo teledirigido desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior del arco defendido por Giorgi Mamardashvili.

Aquel gol, que abrió la ruta de la victoria 2-1 (sellada más tarde por Estevão Willian), confirma la evolución de un jugador que ha roto el molde del "5" tradicional.

Cabe recordar que en 2024 ya obtuvo este mismo reconocimiento tras aquel icónico disparo desde la mitad del campo ante el Bournemouth. Caicedo ya no solo es el motor del Chelsea, es su principal artista.

Moisés Caicedo y Chelsea, un contraste de realidades

El mediocampista ecuatoriano continúa cosechando distinciones en en el balompié inglés. Es pieza fundamental de su equipo, a pesar que por ahora no logra sostener un nivel colectivo que les permita ser un candidato fijo por el título. Esta situación desencadenó la salida del técnico Enzo Maresca.

