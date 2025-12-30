Chelsea empató con Bournemouth y Moisés Caicedo suspendido en Premier League (video)

El volante ecuatoriano no podrá actuar contra Manchester City en el inicio de 2026. Su ausencia se repetirá con los blues

En el último duelo del año, Chelsea de Moisés Caicedo sufrió y no logró el triunfo (2-2) en un disputado partido ante Bournemouth. Se frenó otra vez en la fecha 19 de la Premier League y, de paso, se empañó su realidad con la mala noticia que tiene del jugador ecuatoriano.

Niño Moi, como hace tres partidos atrás, se volverá a ausentar del conjunto dirigido por Enzo Maresca. Recibió la quinta tarjeta amarilla de la temporada y se perderá el duelo clave contra Manchester City en el reinicio de las actividades en la liga inglesa.

Caicedo fue amonestado al minuto 4, tras una supuesta fuerte entrada sobre el rival. A pesar de los reclamos del volante nacido en Santo Domingo, quien sostuvo que no lo tocó ni era para recibir la amarilla, el árbitro Stuart Attwell tomó la decisión y se ratificó la suspensión.

Moisés Caicedo (d) queda impresionado por la tarjeta amarilla en el duelo de Chelsea ante Bournemouth. DAVID CLIFF

Ganar frente a Bournemouth era vital para los londinenses. En su estadio debían cerrar con victoria el 2025 y asegurar su permanencia dentro de los 5 primeros de la tabla. Con esta premisa saltó a Stamford Bridge, pero fue sorprendido en el inicio.

🤬 ¿¿¿QUÉ MIERDA VIÓ EL ÁRBITRO???



🇪🇨 El árbitro amonestó a MOISÉS CAICEDO por ésta falta QUE NO FUE, a los 4 MINUTOS de partido



❌ A causa de ésto, Moi se PIERDE LA FECHA QUE VIENE ANTE MANCHESTER CITY



💩 Una vergüenza, otra más pic.twitter.com/sKAz8XeZDw — Traspasos Blues 💙 (@TraspasosBlues) December 30, 2025

Cuando transcurrían 6 minutos, David Broooks anotó el tanto que abrió el marcador. Sin embargo, los locales despertaron con el gol de penal conseguido por Cole Palmer al 15' y la inmediata respuesta de Enzo Fernández al 23'.

La alegría de los blues duraría poco de una transitoria remontada. El empate 2-2 lo conseguió Justin Kluivert al 27', lo que selló un primer tiempo lleno de emociones en ambos arcos.

En la segunda parte, pese a la mayoritaria tenencia de pelota, el cuadro de Maresca no encontró la forma adecuada para romper el pórtico contrario. Todo proyectaba a la división de puntos y así fue.

En la liga inglesa los londinenses continúan sin ganar. No festejan una victoria desde el 13 de diciembre cuando superaron 2-0 a Everton. Es decir, ya son tres cotejos hacerlo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chelsea en Premier League

Tras este resultado, el último del año, no dejó en una cómoda posición a Chelsea, equipo que en la jornada 20 de la Premier League deberá visitar a Manchester City el domingo 4 de enero de 2026 sin la presencia del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo.

Chelsea vs. Bournemouth, resumen del partido en Premier League

