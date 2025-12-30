Expreso
Willian Pacho
Willian Pacho es el primer ecuatoriano en ganar la Champions League.Archivo

Paris Saint-Germain de Willian Pacho es el mejor equipo del 2025

el equipo del ecuatoriano logró el complicado 'sextete' en el año 2025

El Paris Saint-Germain (PSG), equipo donde milita el ecuatoriano Willian Pacho, fue reconocido como el mejor equipo del año 2025 por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

Con una participación récord de 836 periodistas de 121 países, el PSG se hizo con el premio en la la categoría “Mejor Equipo” tras recibir 871 puntos. La AIPS destacó en el galardón el trabajo del equipo francés tras ganar este año seis de los siete torneos en los que participó como la Super Cup de la UEFA o la Copa de Francia.

El organismo también resaltó el papel de Luis Enrique como entrenador “por haber logrado construir un equipo que trabajaba duro en conjunto, con gran cohesión y solidez táctica”.

El resto de reconocimientos

Le siguió de cerca el FC Barcelona (763), mientras que la tercera plaza fue para la selección masculina se Marruecos de la categoría Sub -20 (487).

Por su parte, la FIFA Club World Cup totalizó 1.159 puntos para obtener el galardón a “Mejores instalaciones para la prensa”, en un torneo celebrado en 12 sedes de Estados Unidos que sirvió como ensayo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. 

En segunda posición quedó la final de UEFA Champions League, con 1.106 puntos, que se disputó en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), y en tercer lugar se posicionó el Mundial de Atletismo en Tokio, con 821 puntos.

