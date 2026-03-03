Jefe de bancada correísta enfrenta al Pleno ante posibilidad de su destitución

Asamblea conocerá este 3 de marzo de 2026 el informe que recomienda la destitución por supuesto cobro de aportes económicos

El jefe del bloque de la RC, Juan Andrés González, enfrenta un proceso en su contra por el supuesto cobro de diezmos

Finalmente, el Pleno decidirá sobre el futuro del jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González. Para las 11:00 de este 3 de marzo de 2026 está prevista la sesión 73, de manera presencial, para conocer el informe de la Comisión de Ética sobre un presunto cobro de diezmos.

(NO TE PIERDAS: Olsen fijó fecha para definir si el Pleno destituye o no a jefe de bancada correísta)

La sesión había sido aplazada y su convocatoria fue modificada. Estaba previsto que se desarrollara la semana pasada en Guayaquil, pero el presidente del Legislativo, Niels Olsen, cambió la fecha y modalidad.

RELACIONADAS Asamblea regresará a Quito para definir el futuro del asambleísta Juan González

El único punto del orden del día, después del Himno Nacional, es conocer y resolver sobre el informe del Comité de Ética respecto de la denuncia presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia Vallejo en contra del asambleísta Juan Andrés González Alvear.

Asambleísta Juan Andrés González es suspendido 9 días por decisión del CAL Leer más

¿De qué se trata la acusación contra González?

Ana Belén Tapia (ADN) presentó la denuncia por un presunto caso de diezmos. El informe del Comité de Ética, instancia del Legislativo que tramitó el caso, señala: “Los hechos verificados evidencian que, en el marco de una relación funcional jerárquica con personal a su cargo, se habría solicitado y recibido aportes económicos y la asunción de gastos personales que no guardan relación con las funciones institucionales propias del despacho legislativo ni se encuentran amparadas por disposición legal alguna”.

La denuncia se sustentó en el testimonio de un excolaborador de González en la Asamblea. La defensa del legislador, durante el proceso en la Comisión de Ética, argumentó que no se trató de diezmos, sino de un préstamo que fue devuelto.

Sobre este punto, el Comité señaló que, incluso si los recursos hubieran sido restituidos, ello no elimina el hecho de haberlos solicitado en el marco de la relación laboral entre el asambleísta y su colaborador.

La asambleísta de ADN, Ana Belén Tapia, presentó la denuncia en contra de Juan Andrés González. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Esto debe ocurrir para la destitución

La destitución de un asambleísta se define con el voto de la mayoría calificada del Pleno, es decir, se requieren 101 votos afirmativos. En el escenario actual, para alcanzar esa cifra, ADN necesita el respaldo del correísmo o, al menos, de una parte de esa bancada para concretar la salida del legislador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!