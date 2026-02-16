Expreso
El asambleísta correísta, Juan Andrés González, enfrenta cinco denuncias de legisladores de ADN, quienes piden que sea enjuiciado penalmente.
El asambleísta correísta, Juan Andrés González, enfrenta una recomendación de destitución tras informe del Comité de ÉticaFoto: Flickr Asamblea Nacional

Olsen fijó fecha para definir si el Pleno destituye o no a jefe de bancada correísta

El Comité de Ética recomendó en su informe la destitución. El hecho tiene que ver con la acusación de supuestos diezmos

El futuro del jefe de la bancada correísta en la Asamblea, Juan Andrés González, se definirá en el Pleno el próximo 24 de febrero. El presidente del Parlamento, Niels Olsen, convocó a sesión para esa fecha y el único punto del orden del día será el informe del Comité de Ética sobre una denuncia presentada en su contra.

Los asambleístas fueron convocados para las 10:00. El orden del día establece: “conocer y resolver respecto del informe del Comité de Ética referente a la denuncia presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia (ADN) en contra del asambleísta Juan Andrés González”.

Tapia presentó la denuncia por un presunto caso de diezmos. El informe señala: “Los hechos verificados evidencian que, en el marco de una relación funcional jerárquica con personal a su cargo, se habría solicitado y recibido aportes económicos y la asunción de gastos personales que no guardan relación con las funciones institucionales propias del despacho legislativo ni se encuentran amparadas por disposición legal alguna”.

La denuncia se sustentó en el testimonio de un excolaborador de González en la Asamblea. La defensa del legislador argumentó que no se trató de diezmos, sino de un préstamo que fue devuelto. Sobre este punto, el Comité señaló que, incluso si los recursos hubieran sido restituidos, ello no elimina el hecho de haberlos solicitado en el marco de la relación laboral entre el asambleísta y su colaborador.

¿Qué se necesita para la destitución?

La situación de González aún no está definida. Para destituir a un legislador se requiere mayoría calificada, es decir, 101 votos en el Pleno. Para alcanzar esa cifra sería necesario que el correísmo, o al menos una parte de esa bancada, vote a favor de la destitución.

