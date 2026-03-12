Toque de queda Ecuador: ¿Habrá cambios en la fecha 4 de la LigaPro?
Los partidos más tardíos arrancan a las 19:00, por lo que el horario del fútbol no choca con las restricciones nocturnas
El balón no se detiene. La Fecha 4 de la LigaPro 2026 se jugará con total normalidad entre el 13 y el 15 de marzo, pese a que varias provincias del país tendrán toque de queda en las noches. Desde LigaPro se confirmó que el calendario no sufrirá modificaciones y que los horarios se mantienen tal como fueron establecidos.
En medio del ambiente futbolero que vive el campeonato ecuatoriano, la jornada promete partidos de alto voltaje y estadios con buen marco de público. Aunque la medida de restricción nocturna rige en provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, el horario del fútbol no entra en conflicto con la disposición gubernamental.
LigaPro mantiene sus horarios
📍Horarios fecha 4, 5 y 6 - Fase Inicial de la Liga Ecuabet ⚽️#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/D3POOv255g— Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) March 5, 2026
No hay problema con los horarios
FIFA Pass y visa a EE.UU.: lo que deben saber los ecuatorianos para el MundialLeer más
El toque de queda estará vigente desde las 23:00 hasta las 05:00 entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, por lo que los encuentros programados terminan con suficiente margen antes de la restricción. Incluso los compromisos más tardíos del calendario, que arrancan a las 19:00, finalizarán sin inconvenientes para hinchas, equipos y organización.
Fútbol desde el viernes 13
El viernes 13 se abre la jornada con dos duelos: Técnico Universitario recibirá a Libertad a las 16:30, mientras que en la noche el Deportivo Cuenca se medirá con Leones FC desde las 19:00 en la capital azuaya.
La emoción continuará el sábado 14 con tres encuentros que prometen intensidad: el campeón defensor Independiente del Valle chocará con Aucas (14:00); luego Delfín SC enfrentará a Manta FC (16:30); y en la noche el clásico capitalino entre Liga de Quito y Universidad Católica cerrará la jornada sabatina desde las 19:00.
El domingo 15 también tendrá tres encuentros. Mushuc Runa recibirá a Macará (13:00), luego Emelec jugará ante Orense SC (15:30), y el cierre estará a cargo de Guayaquil City frente a Barcelona SC a las 18:15.
Así, el fútbol ecuatoriano mantiene su ritmo habitual. La pelota rodará sin cambios y la Fecha 4 promete goles, polémicas y emociones en cada estadio.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!