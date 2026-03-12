Toque de queda Ecuador: ¿Habrá cambios en la fecha 4 de la LigaPro?

Los partidos más tardíos arrancan a las 19:00, por lo que el horario del fútbol no choca con las restricciones nocturnas

Barcelona SC busca meterse en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026.

El balón no se detiene. La Fecha 4 de la LigaPro 2026 se jugará con total normalidad entre el 13 y el 15 de marzo, pese a que varias provincias del país tendrán toque de queda en las noches. Desde LigaPro se confirmó que el calendario no sufrirá modificaciones y que los horarios se mantienen tal como fueron establecidos.

En medio del ambiente futbolero que vive el campeonato ecuatoriano, la jornada promete partidos de alto voltaje y estadios con buen marco de público. Aunque la medida de restricción nocturna rige en provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, el horario del fútbol no entra en conflicto con la disposición gubernamental.

LigaPro mantiene sus horarios

📍Horarios fecha 4, 5 y 6 - Fase Inicial de la Liga Ecuabet ⚽️#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/D3POOv255g — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) March 5, 2026

No hay problema con los horarios

El toque de queda estará vigente desde las 23:00 hasta las 05:00 entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, por lo que los encuentros programados terminan con suficiente margen antes de la restricción. Incluso los compromisos más tardíos del calendario, que arrancan a las 19:00, finalizarán sin inconvenientes para hinchas, equipos y organización.

Fútbol desde el viernes 13

El viernes 13 se abre la jornada con dos duelos: Técnico Universitario recibirá a Libertad a las 16:30, mientras que en la noche el Deportivo Cuenca se medirá con Leones FC desde las 19:00 en la capital azuaya.

La emoción continuará el sábado 14 con tres encuentros que prometen intensidad: el campeón defensor Independiente del Valle chocará con Aucas (14:00); luego Delfín SC enfrentará a Manta FC (16:30); y en la noche el clásico capitalino entre Liga de Quito y Universidad Católica cerrará la jornada sabatina desde las 19:00.

El Bombillo se prepara para defender la Caldera este domingo. CORTESIA

El domingo 15 también tendrá tres encuentros. Mushuc Runa recibirá a Macará (13:00), luego Emelec jugará ante Orense SC (15:30), y el cierre estará a cargo de Guayaquil City frente a Barcelona SC a las 18:15.

Así, el fútbol ecuatoriano mantiene su ritmo habitual. La pelota rodará sin cambios y la Fecha 4 promete goles, polémicas y emociones en cada estadio.

