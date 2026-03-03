Exlegislador de Machala detenido en operativo simultáneo en tres provincias

El Ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo se desarrolló en la madrugada de este 3 de marzo

En los exteriores del Comando de Policía de Machala, hubo movimiento por el traslado de los aprehendidos hasta Guayaquil.

Un exasambleísta y exconcejal de Machala figura entre los detenidos durante un operativo ejecutado la madrugada de este martes 3 de marzo en varias provincias del país, entre ellos El Oro, informó una fuente d ela policía nacional. La intervención fue coordinada entre la Policía y la Fiscalía, con el objetivo de desarticular una presunta red de delincuencia organizada.

El exlegislador fue aprehendido en una reconocida urbanización de Machala. Junto a él fueron detenidas otras 12 personas, quienes fueron trasladadas bajo custodia policial hasta la ciudad de Guayaquil para continuar con el proceso investigativo.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo se desarrolló de forma simultánea en tres provincias y que forma parte de una estrategia nacional para combatir a grupos de delincuencia organizada (GDO).

Dinero incautado



Entre los resultados preliminares del operativo se confirmó la incautación de más de un millón de dólares en efectivo, dinero que presuntamente estaría vinculado a actividades ilícitas. Las autoridades no han precisado aún el origen exacto de los fondos ni el rol que cumplirían los detenidos dentro de la estructura criminal.

Aunque no se ha detallado si los allanamientos en las distintas provincias corresponden a una misma organización delictiva, las autoridades señalaron que las detenciones efectuadas en El Oro serían piezas clave dentro de las investigaciones en curso.

Se prevé que en las próximas horas se realice una rueda de prensa en Machala para ampliar información sobre los cargos que enfrentarían los implicados y los resultados completos de esta intervención policial.

