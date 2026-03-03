Israel ataca tres aeropuertos en Irán: Lo que se sabe de la ofensiva militar

Columnas de humo se elevan tras un ataque aéreo en Teherán, en medio de la operación conjunta de fuerzas israelíes y estadounidenses que continúa desde el 28 de febrero de 2026.

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico este martes 03 de marzo, tras confirmarse una serie de ataques aéreos israelíes contra infraestructuras aeroportuarias en territorio iraní. Según reportes de medios locales, las incursiones afectaron puntos clave en la capital y el sur del país, dejando imágenes de columnas de humo y aeronaves destruidas.

La agencia Mehr documentó una densa humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán. Aunque la terminal se destina principalmente a vuelos nacionales y movimientos diplomáticos, la magnitud de los daños materiales aún permanece bajo reserva de las autoridades.

Grok marcó video de ataque en Irán como uno de 2021: Este fue el error del algoritmo Leer más

Infraestructura bajo fuego

Mientras el Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní —principal conexión de Irán con el exterior— se mantiene bajo vigilancia, otros puntos no corrieron con la misma suerte. En la ciudad de Bushehr, al sur, la cadena Press TV informó la destrucción total de un avión que se encontraba en pista durante el bombardeo.

Asimismo, el Aeropuerto de Payam, ubicado en la localidad de Karaj (a 50 kilómetros de la capital), también fue blanco de los proyectiles israelíes, consolidando una ofensiva que busca mermar la capacidad logística de la nación persa.

Balance de una guerra en ascenso

Este reciente episodio se suma a una espiral de violencia que, desde el inicio de las hostilidades el pasado sábado, ya registra cifras críticas. La ofensiva combinada entre Israel y Estados Unidos acumula más de mil bombardeos, dejando un saldo trágico de al menos 787 víctimas mortales. La comunidad internacional observa con alarma lo que parece ser el preámbulo de un conflicto regional de proporciones impredecibles.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.