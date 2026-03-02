La guerra en Oriente Medio se extiende: Israel y EE.UU. bombardean Irán y Líbano

Pentágono no descarta tropas y advierte: guerra de "6 semanas". Con más de 550 muertos en Irán y 31 en Líbano

Columnas de humo se elevan después de un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 2 de marzo de 2026.

La guerra en Oriente Medio desencadenada por ataques de Israel y Estados Unidos a Irán se extendió este lunes, 2 de marzo de 2026, con un nuevo frente en Líbano, en represalia por disparos del movimiento proiraní Hezbolá, y el impacto de un dron en una base británica en Chipre.

La República Islámica contraatacó desde el sábado, tomando como blanco las bases militares estadounidenses y el territorio israelí.

Pero su lluvia de misiles alcanzó asimismo a infraestructuras civiles, como edificios de viviendas, hoteles, refinerías, puertos y aeropuertos en varias monarquías del Golfo consideradas un remanso de paz en Oriente Medio.

La guerra ha provocado asimismo el caos aéreo con cientos de vuelos cancelados y dejó el estratégico estrecho de Ormuz prácticamente paralizado, además de disparar los precios del petróleo y del gas.

Pese a los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron este lunes haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes.

Entre ellos incluyen las oficinas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el cuartel general del comandante de la Fuerza Aérea.

EE.UU. investiga el ataque contra tres cazas F-15 por fuego amigo.https://t.co/dhN4B9g1pE — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2026

Bombardeos con "cientos de aviones"

De su parte, el ejército israelí afirmó llevar a cabo un "ataque de envergadura" en el "corazón de Teherán" y bombardeos simultáneos "con cientos de aviones" en Irán y también en Líbano.

El portavoz castrense, Effie Defrin, advirtió que Hezbolá pagará "caro" el haber lanzado "una salva de misiles" y "de drones" contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en la operación estadounidense-israelí.

Por ahora, el ejército israelí afirma haber matado al jefe de los servicios de inteligencia del grupo, Husein Mukalled.

Era el primer ataque de Hezbolá desde el alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambos.

El gobierno libanés, que no quiere ver el país arrastrado al conflicto, prohibió las actividades militares de Hezbolá y le ordenó que entregue las armas.

Periodistas de AFP vieron a numerosas familias huir del sur del país en coche, algunas de ellas con colchones atados al techo.

Las autoridades libanesas dieron cuenta de al menos 31 muertos. En Irán, la Media Luna Roja iraní elevó a 555 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra.

AFP no ha podido verificar los saldos de víctimas de forma independiente.

La respuesta de Irán se extiende a numerosos países de la región, que en muchos casos albergan bases estadounidenses.

En Kuwait, una columna de humo se elevaba encima de la embajada estadounidense y tres aviones militares norteamericanos se estrellaron sin daños humanos por un error de las defensas antiaéreas locales.

Las explosiones sacuden desde hace días ciudades como Doha, Abu Dabi y Dubái. Pero también alcanzan infraestructuras energéticas, como una gigantesca refinería de petróleo saudita o instalaciones de gas en Catar que obligaron a suspender la producción de gas natural licuado.

Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la mujer del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques, según confirman medios iraníes.https://t.co/AxgI7dmrAZ — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2026

"Muchos días"

Nada indica que las armas vayan a silenciarse, sino todo lo contrario.

Israel dijo desde el primer día que la operación en Irán durará "el tiempo que sea necesario". El ejército estima que los ataques en Líbano podrían prolongarse "muchos" días, pero por el momento no ve motivos para una "invasión".

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se negó este lunes a descartar el despliegue de tropas en Irán e indicó que la guerra podría prolongarse hasta "seis semanas". "Podría adelantarse. Podría retrasarse", afirmó.

Por ahora se tiene constancia de cuatro militares estadounidenses muertos, pero Trump reconoce que la cifra podría aumentar.

Aunque el republicano llamó a los iraníes a sublevarse, el jefe del Pentágono quiso diferenciar la operación de las intervenciones en Irak y Afganistán, afirmando que esta guerra no es un esfuerzo para construir la democracia en Irán.

"Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de atolladeros de construcción nacional, nada de ejercicios de construcción de democracia", dijo Hegseth.

La guerra en Oriente Medio impactó este lunes en territorio europeo.

Una base británica fue atacada por drones iraníes en Chipre, tras la decisión de Londres de autorizar a Washington usar sus complejos militares contra Irán.

En un comunicado conjunto, Francia, el Reino Unido y Alemania amenazaron con tomar "medidas defensivas" para proteger sus intereses y los de sus "aliados en la región" y "destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones".

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que el conflicto corre el riesgo de extenderse a las fronteras europeas.

La guerra "trae y seguirá trayendo inestabilidad y una posible conflagración a nuestras fronteras, con las capacidades nucleares y balísticas de Irán aún intactas", afirmó.

Tres "opciones"

El futuro de Irán es una incógnita.

Trump declaró al New York Times que tiene "tres muy buenas opciones" para dirigir el país. No quiso revelar sus nombres "por ahora".

Por el momento el país está en manos de un triunvirato de forma provisional a la espera, según Teherán, de elegir al sucesor de Jamenei.

Irán nombró este lunes a un general de los Guardianes de la Revolución, Majid Ebnelreza, como ministro de Defensa interino, tras la muerte de su predecesor en los ataques estadounidenses e israelíes.

Trump llamó a Irán a deponer las armas a cambio de inmunidad total.

"No negociaremos con Estados Unidos", respondió el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, quien horas después avisó que "Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra".

Sin "límite"

Muchos iraníes se alegraron de la muerte de Jamenei, aunque también desató manifestaciones de protesta.

"Hemos comprendido que no hay absolutamente ninguna forma de reformar este régimen sin una intervención extranjera", declaró a la AFP una habitante de Teherán.

En enero el régimen reprimió a sangre y fuego un multitudinario movimiento de protesta. Según varias oenegés, hubo miles de muertos.

