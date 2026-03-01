Tres muertos en tiroteo que el FBI investiga como posible acto terrorista

El sospechoso, que fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando el sitio antes de disparar

Al menos tres personas murieron y otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo en un bar en Austin (Texas) que está siendo investigado como posible acto terrorista, según informaron este domingo 1 de marzo las autoridades.

El incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada, hora local, en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso, que fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según informó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

"Prendió las luces de parqueo, bajó la ventana y empezó a disparar desde el auto con una pistola, hiriendo a varias personas que estaban en el patio del bar", explicó Davis.

¿Qué ocurrió con el sospechoso?

Después, continuó la agente, se bajó del vehículo y siguió disparando, hasta que fue abaleado por los agentes.

Los al menos 18 heridos fueron trasladados a hospitales locales y tres de ellos se encuentran en estado crítico, señalaron las autoridades, que aún no han identificado al sospechoso o a las víctimas.

El FBI está trabajando con la policía local en la investigación y encontraron "indicios" en el coche del sospecho que apuntan a "posibles vínculos terroristas", según indicó el agente especial Alex Doran en la rueda de prensa.

De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

El sospechoso, de acuerdo con el medio, es un ciudadano estadounidense de origen senegalés que ha vivido en el país por más de 15 años.

"Texas está de luto"

El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, expresó en un comunicado que "Texas está de luto" y agregó que su oficina ha estado en contacto con la alcaldía de Austin y el Departamento de Seguridad Pública para "garantizar que se desplieguen todos los recursos y asistencia necesarios".

"A cualquiera que esté pensando en aprovechar el conflicto actual en el Medio Oriente para amenazar a Texas o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda con claridad: Texas responderá con una fuerza decisiva y contundente para proteger a nuestro estado", agregó el gobernador.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, reconoció por su parte que el incidente representa un "momento extremadamente difícil y traumático" para la ciudad y resaltó la labor de la policía local.

"A los 57 segundos de realizarse las primeras llamadas de emergencia, nuestros profesionales de Servicios Médico de Emergencia (EMS, en inglés) ya estaban en el lugar atendiendo a las personas", escribió en su cuenta de la plataforma X.

